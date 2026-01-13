[2026 한국소비자만족지수 1위] 멜라토닌 기반 수면관리 브랜드, 자무아

자무아가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 건강식품(수면관리) 부문을 수상했다.자무아(Jamua)는 현대인의 불규칙한 생활 패턴과 수면 고민에 집중해 탄생한 멜라토닌 기반 헬스케어 브랜드다. 단순한 수면 보조를 넘어, 하루의 시작과 끝을 건강하게 관리할 수 있는 라이프 밸런스 솔루션을 제안하는 것을 목표로 하고 있다.브랜드명 자무아는 ‘잠(Jam)’과 ‘균형(Balance)’의 의미를 담아, 자연스러운 휴식과 회복을 상징한다.자무아 멜라토닌 제품은 체내 리듬을 고려한 설계와 원료 배합을 바탕으로 개발되었으며, 바쁜 일상 속에서도 부담 없이 섭취할 수 있도록 간편한 제형과 세련된 패키지를 적용한 것이 특징이다. 특히 과도한 자극 없이 수면 리듬을 조절하는 데 초점을 맞춰, 수면의 질을 중요하게 생각하는 소비자들 사이에서 주목을 받고 있다.자무아 관계자는 “수면은 단순한 휴식이 아니라 삶의 질을 결정하는 핵심 요소”라며 “자무아는 단기적인 효과보다 장기적으로 신뢰할 수 있는 브랜드가 되는 것을 목표로, 제품 기획부터 원료 선택, 디자인까지 모든 과정에 기준을 두고 있다”고 밝혔다.이어 “앞으로도 수면과 회복을 중심으로 한 헬스케어 제품군을 지속적으로 확장해 나갈 계획”이라고 덧붙였다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com