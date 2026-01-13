[2026 한국소비자만족지수 1위] 미국 주방가전 전문 브랜드, 해밀턴비치

해밀턴비치가 ‘2026 한국소비자만족지수 1위’ 주방가전(초퍼) 부문을 수상했다.해밀턴비치(Hamilton Beach)는 117년 역사의 미국 주방가전 전문 브랜드로, 대표 상품인 ‘푸드초퍼’는 바쁜 일상에서도 손쉽게 재료를 다지고 혼합할 수 있도록 설계된 주방 필수 도구다. 특허받은 스택앤프레스(Stack & Press) 방식을 적용해, 용기를 기기에 올리고 누르기만 하면 작동하는 구조로 안전성과 편의성을 동시에 확보했다.본 제품은 350W 모터와 26,000RPM의 분당회전수를 기반으로 채소, 고기, 견과류 등 다양한 재료를 단 몇 초 만에 분쇄할 수 있다는 것이 특징이다. 또한 분리 가능한 칼날과 용기는 사용 후 간편하게 세척할 수 있으며, 직관적인 조작 방식과 더불어 컴팩트한 크기는 소형 주방에서도 공간 효율성을 높여준다.해밀턴비치 공식 수입원 주식회사 에이스코프 관계자는 “푸드초퍼가 한국소비자만족지수 1위에 선정된 것은, 스택앤프레스 방식으로 누구나 안전하고 간편하게 재료를 다질 수 있는 점과 실생활 요리에 최적화된 설계가 소비자들에게 높은 평가를 받은 결과”라며 “앞으로도 유통과 고객 지원을 강화해 사용자가 제품을 신뢰하고 편리하게 활용할 수 있도록 더욱 노력할 것”이라고 말했다.이홍표 기자 hawlling@hankyung.com