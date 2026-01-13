홈 한경BUSINESS [포토] 2025 하반기 베스트 증권사·애널리스트 시상식 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202601137634b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.01.13 14:13 수정2026.01.13 14:13 이승재 기자 한경비즈니스가 선정한 ‘2025년 하반기 베스트 증권사·애널리스트’ 시상식이 13일 서울 중구 한국경제신문 다산홀에서 열렸다.베스트 증권사 부문 대상을 받은 KB증권 강진두 대표(앞줄 왼쪽 일곱 번째)와 최우수상을 받은 신한투자증권 윤창용 리서치본부장(열한 번째), 프런티어상을 받은 메리츠증권 이진우 리서치센터장(여덟 번째)과 골든불상을 받은 유진투자증권 이승우 리서치센터장(두 번째) 등 수상자들이 하영춘 한국경제매거진&북 대표(여섯 번째)와 기념 촬영을 하고 있다. 이승재 기자 © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 [속보] 다카이치日총리 "北 완전한 비핵화 위해 한일·한미일 긴밀 협력" “비트코인 대신 사둘걸”...투자자들, 떼돈 벌었다 "초심으로 돌아간다"...SPC, 지주사 체제 전환 포스코, 7억 달러 규모 글로벌 채권 발행 성공 '오천피 시대' 부자들은 뭘 담았나...'삼성전자' 다음은 '이곳'