매년 연말과 연초가 되면 올해 한국의 코스피가 어떻게 움직일지, 미국의 S&P500은 어떤 흐름을 보일지에 대한 전망이 쏟아진다. 동시에 소셜미디어에는 이러한 전망을 내놓은 주요 금융사의 리서치와 애널리스트들을 향한 원망과 조롱도 넘쳐난다.전망에 대한 이야기를 본격적으로 하기 전에 이 조롱에 대해서는 금융사 리서치와 애널리스트들의 편을 잠시 들어보고 싶다. 설령 결과적으로 틀리더라도 자신이 보유한 데이터와 사실에 기반해 최선의 판단을 제시하는 것이 이들의 직업이다. 결코 쉬운 일이 아니다. 말 그대로 ‘고된 직업(tough job)’이다.그러나 이러한 직업적 어려움에 대한 공감과는 별개로 분명히 짚고 넘어가야 할 점이 있다. 노후를 좌우하는 투자를 올해 전망, 이번 달 전망에 의존해서는 안 된다는 사실이다. 그렇다면 연금과 노후자금은 어떤 기준 위에서 설계되어야 할까. 이 질문을 던지기에 지금은 매우 적절한 시기다.연금은 20년, 길게는 30년을 내다보는 자금이다. 그런 돈을 매년 바뀌고 또 자주 틀리는 단기 전망에 따라 운용할 수는 없다. 최소한 모든 자산을 그렇게 운용해서는 안 된다. 그럼에도 꼭 올해 전망을 보고하고 싶다면 자산의 작은 부분을 하기를 바란다. 이런 방식은 글로벌 연기금들이 하는 방식이기도 하다.그래서 글로벌 금융사와 주요 연기금들은 단기 전망이 아니라 긴 시간에 걸쳐 평균적으로 어떤 수익과 위험이 반복될지를 가정한다. 이를 ‘장기자본시장가정’이라 부른다.그렇다면 이 용어에 포함된 ‘가정’과 ‘예측’의 차이는 무엇일까. 단기 전망은 1년, 혹은 6개월과 같은 짧은 기간의 성과를 맞히는 데 초점을 둔다. 반면 장기 가정은 자산의 구조를 중심으로 미래를 정확히 맞히기보다는 변동성을 견디고 투자를 지속할 수 있게 만드는 데 목적이 있다. 단기 전망이 사고파는 판단에 활용된다면 장기 가정은 자산배분 비율을 정하는 기준이 된다. 정리하면 장기자본시장가정은 미래를 예측하려는 도구가 아니라 미래를 버틸 수 있게 만드는 기준이다.노르웨이, 싱가포르, 뉴질랜드, 일본, 그리고 한국에 이르기까지 주요 연기금들은 모두 5~10년 이상을 전제로 기대수익률과 위험 수준을 설정한다. 그리고 이 가정을 바탕으로 자산배분을 정한 뒤 단기 변동에 흔들리지 않고 이를 유지한다.여러 글로벌 금융사의 장기자본시장가정을 종합해 보면 미국 주식은 연 6~7%, 미국 채권은 4~5%, 글로벌 선진국 주식 역시 6~7% 수준의 장기 기대수익률을 가정하는 경우가 많다. 변동성이 더 큰 신흥국 시장은 상대적으로 편차가 크다. 이러한 가정은 거의 매년 업데이트되는데 장기 평균을 전제로 하기 때문에 직전 연도의 성과가 지나치게 좋았거나 나빴던 경우에는 향후 10년에 대한 가정이 일부 조정되기도 한다.모든 운용사들이 다 다른 방식과 다 다른 벤치마크로 장기자본시장가정을 세우기 때문에 전반적으로 이를 정리하는 데는 많은 노력이 필요하다. 한국퇴직연금데이터는 매해 1월 41개 금융사의 장기자본시장가정을 조사해 업데이트한다.연금 투자 현장을 들여다보면 반복적으로 나타나는 특징이 있다. 이는 일부 사례가 아니라 구조적으로 자주 관찰되는 현상이다. 최근 개인투자자들 사이에서도 상품지수펀드(ETF)를 활용한 자산배분 시도가 늘고 있다. 그러나 정작 기대수익률에 대한 기준을 가지고 투자에 나서는 경우는 많지 않다. 계좌를 만들고 ETF를 매수하지만 왜 그 상품을 선택했는지 명확하지 않은 경우가 적지 않다.이러한 차이는 보유 자산이 비슷해 보이는데도 전혀 다른 성과로 이어진다. 더 중요한 문제는 투자 이유가 분명하지 않기 때문에 새로운 뉴스가 나올 때마다 다른 자산으로 쉽게 옮겨 간다는 점이다.다행히 이제 개인도 이러한 데이터에 접근하기가 훨씬 쉬워졌다. 장기 자본시장에 대한 정보는 더 이상 전문가만의 전유물이 아니다. 올해를 자신의 연금과 노후 준비에 대한 기준을 한 번쯤 점검해보는 출발점으로 삼아보길 권하고 싶다. 노후 자산 준비는 맞히는 게임이 아니다. 예측보다 중요한 것은 기준이다.영주 닐슨 한국퇴직연금데이터 대표 겸 성균관대 SKK GSB 교수본 칼럼은 한국퇴직연금데이터의 글라이드 장기자본시장가정 분석 리포트에 기반했다.