사진 - BT버거앤타코 제공

㈜해냄이 운영하는 프랜차이즈 버거&타코 브랜드 ‘BT버거앤타코’가 2026년 1월 가맹점 50호점을 달성했다고 밝혔다.BT버거앤타코는 2024년 2월 가맹 사업을 본격적으로 시작한 이후, 빠른 외형 확장보다는 가맹점 관리와 운영 안정성에 중점을 둔 출점 전략을 이어오고 있다. 본사는 매장별 운영 수준과 수익 구조의 균형을 고려해 출점을 단계적으로 진행해 왔으며, 이를 통해 브랜드 운영의 기초를 다져왔다는 설명이다.버거와 타코 전 메뉴에 대한 조리 매뉴얼을 마련해 비교적 짧은 조리 시간과 일관된 품질 유지가 가능하도록 했으며, 셀프 픽업·반납 시스템과 전 매장 키오스크 도입, 대기업 물류 시스템 적용을 통해 매장 운영 효율성을 높였다.브랜드 측에 따르면 조리 과정의 간소화와 매뉴얼 정비를 통해 초기 창업 비용 부담을 줄였으며, 최대 4개 매장을 동시에 운영하는 다점포 사례를 통해 운영 모델의 적용 가능성도 확인됐다. 또한 매장 운영 형태는 배달 중심 매장부터 홀 운영 매장, 소자본·소평수 매장까지 다양하게 구성돼, 예비 창업자가 여건에 맞춰 선택할 수 있도록 했다.BT버거앤타코 관계자는 “가맹점의 안정적인 수익과 장기 운영이 가능한 건강한 브랜드 운영을 위해 배달 수수료 부담을 낮추고 합리적인 가격을 책정했다”며 “앞으로도 가맹점과의 상생을 기반으로 지속 가능한 운영 구조를 유지해 나갈 계획”이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com