엠제이에프엘비, ‘서울 패션 온에어 2025’ 글로벌 온라인 수주전시회 수행

㈜엠제이에프엘비(MJ FLB, 대표 김병무)는 서울패션허브가 주관한 온라인 패션 수주전시회 ‘서울 패션 온에어 2025(SEOUL FASHION ON AIR 2025)’의 글로벌 용역을 수행했다고 밝혔다.‘서울 패션 온에어 2025’는 서울시 지원으로 운영되는 실시간 온라인 수주전시회로 동대문 도매 상권과 K-패션 브랜드의 디지털 유통 전환을 촉진하기 위해 기획됐다. 해당 행사는 11월 17일부터 12월 21일까지 진행되었으며 라이브커머스와 실시간 온라인 판매 방송을 통해 국내 의류·잡화 브랜드들의 해외 판로 확대를 목적으로 실시됐다.이번 행사에서 엠제이에프엘비는 싱가포르, 중국, 말레이시아, 대만 등 주요 아시아 국가의 글로벌 인플루언서 파트너(KOL, 왕홍)와 협력한 통합 온라인 마케팅을 기획·운영했다. 특히 현지 맞춤형 콘텐츠 제작과 라이브 방송을 통해 글로벌 고객의 실시간 참여를 유도하며 해외 매출 성과를 견인했다.엠제이에프엘비는 그동안 아시아 주요 시장에서 200회 이상의 라이브커머스 프로젝트 경험을 축적해왔으며 중국·말레이시아·싱가포르 등 현지 왕홍과의 협업을 통해 글로벌 판매 성과를 기록한 바 있다. 이를 통해 60개 이상의 브랜드와 함께 글로벌 브랜드 노출과 매출 확대를 동시에 이뤄냈다는 것이 업계의 평가다.엠제이에프엘비 관계자는 “단순한 인플루언서 섭외를 넘어서 콘텐츠 기획, 라이브 연출, 판매, CS, 물류까지 전 과정을 통합적으로 운영했으며 그 결과 브랜드 입장에서 리스크 없이 글로벌 시장 진출을 현실화할 수 있었다”고 밝혔다.이번 온라인 수주전시회는 동대문 기반 패션 브랜드들이 신뢰할 수 있는 글로벌 마케팅 파트너와 협력함으로써 해외 소비자들의 실제 구매로 이어지는 매출 구조를 구축한 사례라는 점에서도 주목을 받고 있다.김병무 엠제이에프엘비 대표는 “이번 성과는 K-패션 브랜드가 글로벌 시장에서 진정성 있는 소비자 접점을 확보할 수 있는 방법을 제시한 사례”라며, “앞으로도 글로벌 인플루언서 네트워크를 기반으로 더 많은 국내 브랜드들의 해외 시장 진출을 지원할 것”이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com