이재용 삼성전자 회장이 2025년 8월 24일 오후 서울 강서구 김포비즈니스항공센터에서 한미 정상회담 경제사절단 동행을 위해 미국으로 출국하고 있다. 사진=뉴스1

대기업 총수의 등기임원 겸직이 최근 5년간 감소한 것으로 나타났다.책임경영의 상징으로 여겨져 온 등기임원직에 대한 법적 책임 부담이 커지면서 총수들의 경영 참여 방식에도 변화가 나타나고 있다는 분석이다.13일 기업분석연구소 리더스인덱스가 자산 5조원 이상 대기업집단 가운데 최근 5년간 등기임원 비교가 가능한 49개 그룹을 조사한 결과, 총수가 맡은 등기임원직은 2020년 117개에서 2025년 100개로 14.5% 감소한 것으로 집계됐다.같은 기간 오너 친인척의 등기임원 등재 건수도 360건에서 358건으로 소폭 줄었다.리더스인덱스는 "총수의 등기임원 등재 여부는 책임경영의 상징으로 여겨져 왔다"면서도 "등기임원 과다 겸직은 의결권 판단에 일정 부분 영향을 미칠 수 있다는 문제의식이 있다"고 분석했다.2025년 기준 조사 대상 49개 그룹 가운데 23곳은 총수가 2곳 이상의 계열사에 등기임원으로 중복으로 등재돼 있었다. 특히 건설사를 모태로 성장한 그룹에서 총수의 등기임원 겸직 규모가 상대적으로 컸다.이중근 부영그룹 회장은 16개 계열사에 등기임원으로 이름을 올려 가장 많았다. 이 회장은 2021∼2023년을 제외하면 매년 다수 계열사에서 등기임원을 맡아왔다.그 뒤를 이어 우오현 SM그룹 회장이 12곳, 조현준 효성그룹 회장과 정몽규 HDC그룹 회장은 각각 5곳의 등기임원을 맡았다.신동빈 롯데그룹 회장과 정창선 중흥그룹 회장도 4개 계열사에서 등기임원을 맡고 있다.정의선 현대자동차그룹 회장, 서정진 셀트리온그룹 회장, 장형진 영풍그룹 고문, 김홍국 하림그룹 회장, 정태순 장금상선그룹 회장, 이순형 세아그룹 회장, 김익래 다우키움그룹 전 회장, 정몽원 HL그룹 회장 등은 각각 3곳에서 등기임원에 올라와 있다.친인척의 등기임원 등재 규모로는 SM그룹이 51건으로 가장 많고, GS그룹(35건), KCC그룹(22건), 영풍그룹(21건), 애경그룹(18건), LS그룹(17건), 부영그룹(15건), 유진그룹(14건), OCI그룹(13건), 세아그룹(12건) 등의 순으로 조사됐다.반면 14곳은 총수가 미등기임원으로 남아 있는 것으로 나타났다. 이재용 삼성전자 회장, 이명희 신세계그룹 총괄회장, 이재현 CJ그룹 회장 등이 이에 해당한다.특히 신세계그룹은 이명희 총괄회장과 정용진 회장, 정유경 ㈜신세계 회장 등 오너 일가 3명 모두 등기임원으로 등재돼 있지 않았다.리더스인덱스는 "중대재해처벌법 강화 이후 등기이사에게 형사 책임이 직접 귀속될 수 있다는 점에서 총수가 회장·고문 직함을 유지한 채 미등기임원으로 남는 사례도 적지 않다"며 "이에 대해 권한은 행사하면서 법적 책임은 회피한다는 '꼼수 경영' 비판이 있다"고 지적했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com