박점곤 서울시버스노동조합 위원장과 김정환 서울시버스사업조합 이사장이 14일 오후 영등포구 서울지방노동위원회에서 서울 시내버스 노사 협상 제2차 특별조정회의에 참석해 있다.(사진=문경덕 기자)

13일 첫차부터 파업에 돌입한 서울 시내버시 노사가 파업 이후 첫 협상에 돌입했다.서울지방노동위원회는 14일 오후 전국자동차노동조합연맹 서울시버스노동조합(버스노조)과 서울시버스운송사업조합(서울시버스조합)의 임금 및 단체협약(임단협) 분쟁 해결을 중재하기 위한 특별조정위원회 2차 사후 조정회의를 개최했다.지난 12일 1차 사후 조정회의를 밤샘으로 진행한 끝에 13일 파업에 돌입한 이후 노사 양측이 공식 협상에 나선 것은 이번이 처음이다.노조는 이날 오후 9시까지 협상이 타결되지 못할 경우 오는 15일도 파업을 계속할 방침이다. 이 경우 이미 역대 최장 시간을 기록 중인 서울 시내버스 파업은 3일 차까지 이어지게 된다.노조 관계자는 "첫차를 운행하려면 기사가 이르면 오전 1시 반께 집에서 출발해야 하는 만큼 오후 9시 이후에 협상이 타결되면 첫차 운행이 어렵다"고 시한을 정한 이유를 설명했다.김정환 서울시버스조합 이사장은 전날 브리핑에서 "이미 다른 어느 지역보다도 좋은 조건을 제시했다"며 노조의 요구사항을 들어주기 어렵다는 취지로 발언했다.노조 관계자 역시 이날 협상 직전 "우리 요구안이 과도하지 않고, 그 정도도 관철할 수 없다면 계속 파업할 수밖에 없다"고 했다.임단협의 쟁점은 ▲통상임금 판결에 따른 임금체계 개편 여부 ▲임금 인상률 ▲정년 연장 ▲서울시의 버스 운행실태 점검 폐지 여부 등이다.앞서 1차 조정회의에서 지노위 조정위원들이 임금체계 개편은 나중으로 미루고 우선 임금을 전년 대비 0.5% 인상하는 방안을 제시했는데, 사측은 이를 받아들였다. 반면 노조는 3%의 임금 인상을 요구하며 1차 조정안을 거부한 바 있어 2차 회의에서는 임금 인상률의 조정 여부가 관건이 될 것으로 전망된다.이외에도 노조는 정년을 현 63세에서 65세로 연장할 것, 서울시의 운행실태 점검을 폐지할 것을 요구했다.사측은 지노위가 제시한 정년 64세, 운행실태 점검 완화 등 중재안을 수용했으나 운행실태 점검이 노동 감시라는 노조의 주장에는 동의하지 않고 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com