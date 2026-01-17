중국 자본시장에서 각광 받는 상업 우주항공 산업

“로켓 및 위성 제조 기업뿐만 아니라 핵심 소부장까지 우주항공 밸류체인 전반에서 투자 기회를 모색할 필요가 있다”

◆국가 전략산업으로 부상한 우주항공

◆재사용 로켓 상용화 가시권

◆위성의 표준화 생산과 발사장 인프라

◆중국의 상업 우주항공 ‘실체 산업’으로

2025년이 차이나 ‘휴머노이드 로봇’의 해였다면 2026년은 ‘상업 우주항공’의 해가 될 것이다.지난해 중국 자본시장을 뜨겁게 달궜던 휴머노이드 로봇 산업의 바통을 상업 우주항공 산업이 이어받고 있다. 중국 상업 우주항공 테마는 지난해 12월부터 본격적인 랠리를 시작해 올해 1월 9일 종가 기준 약 46%라는 경이로운 급등을 기록했다.이는 같은 기간 시장의 주도주인 메모리(+24.8%)와 휴머노이드 로봇(+6.9%) 수익률을 압도하는 성과다. 특히 산업 내 주요 핵심 종목들은 불과 한 달여 만에 100% 이상의 수익률을 기록하며 시장 자금을 무섭게 빨아들이고 있다. 최근 중국 상업 우주항공 산업이 전례 없는 강세를 보이는 배경을 분석하고 향후 주목해야 할 투자 기회와 리스크 요인을 정리했다.중국 우주항공 산업의 급등에는 강력한 정책 지원이 빠질 수 없다. 작년 10월에 발표된 ‘15차 5개년 계획(2026~2030)’ 초안에서는 우주항공 산업을 4대 전략 신흥산업으로 지정, 국가의 전략산업으로 부상했다. 우주항공이 국가 안보 차원에서 필수적인 인프라뿐만 아니라 피지컬 인공지능(AI)의 실현과 제조업 고도화에 필요한 분야이기 때문이다.11월엔 ‘상업 우주 고품질 발전 행동계획(2025~2027)’인 3개년 정책이 발표됐다. 이 정책의 목표는 2027년까지 최소 3개의 국제 경쟁력을 보유한 상업 우주 클러스터를 구축하는 것이며 이를 달성하기 위해 국가 자산을 민간에 개방하고 민간 기업들을 적극 육성하는 것이다.금융적 지원 또한 강화됐다. 정책당국은 ①국가 및 지방정부의 우주항공 발전 기금을 설정해 밸류체인 기업들에 대거 투자하기로 했고 ②핵심 기술력을 보유한 대표 기업들은 순이익이 적자여도 과창판(Star Board) 시장에 기업공개(IPO) 할 수 있도록 규제를 완화해줬다. 사실상 모든 정책 지원이 가동된 셈이다.현재 중국은 미국의 스타링크에 대응하기 위해 5개의 거대 군집 위성 프로젝트를 가동하고 있다. 이미 시장에 잘 알려진 국영 프로젝트 궈왕(GW)과 상하이시 주도의 챈판(G60)은 합계 3만7000기의 발사를 목표로 설정하며 스타링크의 계획에 육박하는 규모를 예고했다. 주목할 점은 작년 말 무선통신혁신연구원이 각각 10만 기 규모의 ‘CTC-1’과 ‘CTC-2’ 프로젝트를 국제전기통신연합(ITU)에 신규 신청했다는 사실이다. 이는 우주 궤도 자원과 주파수를 선점하려는 중국의 공격적인 야심을 드러내는 행보다.그러나 투자자들이 냉철하게 직시해야 할 지표는 계획과 실행 사이의 실질적인 간극이다. 현재 실제 궤도에 진입한 중국 위성은 궈왕 127기, 챈판 108기에 불과하다. 목표 대비 실적은 여전히 도입기 수준에 머물러 있다.중국의 발사 실적이 저조한 가장 근본적인 원인은 여전히 높은 발사 비용이라는 구조적 한계에 있다. 현재 중국의 상업용 로켓 발사 비용은 kg당 8500~1만 달러 수준으로 조사된다. 이는 스페이스X의 팰컨9 추정 비용인 2700달러 대비 4~5배 높은 수준이다. 이런 비용 격차는 중국 로켓 산업이 아직 재사용 기술을 상용화하지 못했고 발사 빈도 역시 제한적이어서 규모의 경제를 충분히 달성하지 못하고 있기 때문이다.이런 한계를 극복하기 위해 중국은 스페이스X의 성공 사례를 적극적으로 벤치마킹하고 있으며 그 핵심 전략은 재사용 로켓 기술의 확보에 있다. 팰컨9는 1단 부스터 회수를 통해 전체 하드웨어 제작 비용의 60% 이상을 절감해 왔으며 중국 역시 작년부터 다수의 민간 기업들이 재사용 로켓 시험 발사를 본격화하고 있다.그중에서도 민간 로켓 기업인 랜드스페이스는 일론 머스크가 기술적 잠재력을 언급한 바 있는 기업으로 12월 스테인리스강 기체와 액체메탄 엔진을 적용한 주췌3호(Zhuque-3)의 재사용 시험 발사를 실시했다. 해당 발사는 위성을 궤도에 성공적으로 안착시키며 부분적인 성과를 거두었으나 핵심 요소인 1단 발사체의 수직 회수에는 실패해 재사용 기술 구현의 기술 난이도가 높음을 재확인했다.그러나 시장은 이를 실패가 아닌 기술적 임계점에 도달하는 과정으로 평하가며 재사용 로켓 상용화가 가시권에 들어왔음을 주시하고 있다.올해 중국 상업 우주항공 산업의 가장 핵심적인 관전 포인트는 누가 가장 먼저 재사용 로켓 회수에 성공해 산업의 변곡점을 만들어내느냐에 있다. 랜드스페이스, CAC스페이스, 스페이스파이니어, 딥블루 등 다양한 기업들이 잇따라 재사용 로켓 발사를 준비하고 있으며 기술 경쟁은 본격적인 국면에 진입하고 있다. 이들 기업 중 단 한 곳이라고 안정적인 1단 회수에 성공할 경우 이는 중국 우주 산업 전반의 비용 구조를 근본적으로 변화시키는 계기가 될 것으로 판단된다.재사용 로켓 기술이 상용화 단계에 진입할 경우 그다음 과제는 충분한 규모의 위성 발사를 통해 발사 단가를 구조적으로 낮추는 것이다. 발사 비용의 실질적인 하락 효과는 연간 발사 횟수가 일정 수준 이상으로 확대될 때 본격화되며 업계에서는 연간 10회 이상의 발사가 가능해질 경우에야 의미 있는 규모의 경제가 작동할 것으로 보고 있다.이에 따라 중국은 더 많은 위성을 보다 빠르고 저렴하게 공급하기 위해 위성 제조 공정을 표준화·대량생산 체계로 전환하고 있다. 과거 중국의 위성 제조 방식은 본체(Bus)와 탑재체(Payload) 비용 비중이 각각 50%에 달하는 고비용 맞춤형 구조였으나 최근에는 본체 모듈화를 통해 생산 단가를 최대 20%까지 낮추는 것을 목표로 하고 있다. 자동차 공장과 유사한 컨베이어 시스템을 도입해 생산 효율을 극대화하고 구조적 비용 절감을 추진 중이다.이 같은 전략의 대표적인 사례가 중국 최남단 하이난 원창에 조성된 위성 스마트 제조 공장이다. 2024년 말 완공된 해당 시설은 연간 최대 1000기의 위성을 생산할 수 있는 최대 규모의 표준화 위성 제조 기지로 평가된다. 특히 원창 위성 발사장 인근에 위치해 있어 위성 운송에 따른 시간과 비용을 대폭 절감할 수 있다는 점도 중요한 경쟁력으로 작용한다.발사장 인프라 확충 역시 빠르게 진행되고 있다. 2024년 첫 상업용 발사장인 하이난 상업 발사장의 완공을 기점으로 중국의 발사 인프라는 본격적인 확장에 들어섰다. 현재 하이난 발사장은 2개의 발사 스테이션을 운영 중이며 추가로 2기를 건설하고 있다. 2030년까지 총 8기의 지방 발사대를 확보할 계획이다. 이와 함께 기존의 4개 국가용 발사장도 민관 협력 방식으로 전환하고 있으며 다양한 궤도 발사 수요에 대응하기 위해 3기의 해상 발사 플랫폼 구축도 병행 추진 중이다.이처럼 재사용 로켓 기술, 위성 표준화 생산, 다각화된 발사 인프라 구축이 동시에 진행되면서 중국은 향후 재사용 로켓 시대에 예상되는 발사 수요의 급증을 수용할 수 있는 기반을 빠르게 마련하고 있다.작년 12월부터 중국 상업 우주항공 관련 종목들의 주가가 급등한 배경에는 단순한 정책 기대를 넘어 산업의 구조적 병목이 해소될 것이란 인식이 확산된 점이 자리하고 있다. 특히 그동안 상업 우주항공 산업의 최대 제약 요인이던 발사 비용과 발사 빈도 문제가 재사용 로켓, 민간 발사체 확대 등을 통해 점진적으로 해결 국면에 접어들고 있다.여기에 국제 제도 환경 역시 중국에 시간을 허락하지 않고 있다. ITU의 주파수·궤도 자원 배분 규정에 따르면 궈왕(GW)은 2029년까지 약 1300기의 위성을 실제로 궤도에 배치해야 한다. 이는 현재 배치 규모의 10배에 달하는 수준으로 향후 3~4년 동안 위성 제조와 발사 물량이 집중적으로 증가할 수밖에 없는 구조적 일정을 의미한다. 단순한 계획이 아니라 국제 규정에 의해 ‘실행이 강제된 수요’라는 점에서 의미가 크다.이러한 환경 속에서 중국 정부의 금융 지원과 재사용 로켓, 위성 소형화·표준화, 대량생산 체계 구축 등 기술적 변곡점이 맞물리며 로켓 발사와 위성 배치가 일정 시점 이후 기하급수적으로 늘어날 가능성이 높아지고 있다. 이런 변화는 중국의 상업 우주항공 산업이 더 이상 ‘미래 테마’에 머무르지 않고 실제 매출과 실적을 창출하는 산업 단계로 진입하고 있음을 시사한다. 정책·제도·기술이라는 세 가지 조건이 동시에 맞물리며 향후 2~3년간 산업 전반의 외형 성장이 가시화될 가능성이 높다.물론 최근 주가 급등에 따른 단기 변동성 확대에는 유의할 필요가 있다. 그러나 중기적 관점에서 볼 때 중국의 상업 우주항공 산업이 높은 구조적 성장 국면에 진입할 것으로 판단한다. 이에 따라 로켓 및 위성 제조 기업뿐만 아니라 핵심 소부장(소재·부품·장비)을 포함한 우주항공 밸류체인 전반에서 투자 기회를 모색할 필요가 있다. 전략적으로는 단기 조정 국면을 활용한 분할 매수 및 조정 시 매수 전략이 유효하다고 판단한다.최설화 메리츠증권 애널리스트