"올해 채용합니다"···기업 10곳 중 7곳 채용 계획 有

지난해 대비 2.5%p 상승, 채용 계획 ‘없다’ 21.1%...’미정’은 13.2%

올해 기업 10곳 중 7곳에서 채용 계획이 있는 것으로 나타났다.사람인이 기업 327개사를 대상으로 ‘2026년 정규직 채용 계획’을 조사한 결과, 10곳 중 7곳(65.7%)가 올해 채용 계획이 ‘있다’고 밝혔다. 지난해 조사 결과(63.2%)에 비해서는 2.5%p 상승했다.기업 규모별로는 300인 이상(73.7%), 100~299인(71.4%), 100인 미만(64.6%) 순으로 채용 계획이 있다고 응답한 비율이 높았다.올해 채용 계획이 없다는 기업은 21.1%였으며, ‘미정’은 13.2%였다. 작년에 채용계획이 없거나(23.1%) 미정(13.7%)이라는 응답보다는 보다는 각각 2%p, 0.5%p 줄었다.올해 정규직원을 뽑는 이유는 ‘현재 인력이 부족해서’(64.2%, 복수응답)라는 응답이 압도적으로 많았다. 이밖에 ‘사업을 확장하고 있어서’(26.5%), ‘우수 인력을 확보하기 위해서’(26.5%), ‘인력들의 퇴사가 예정돼 있어서’(26%), ‘올해 실적이 좋을 것으로 예상돼서’(7%) 등의 응답 순이었다.2026년 정규직을 뽑는 기업 중 65.6%는 신입과 경력을 모두 채용할 계획이라고 답했다. 경력만 뽑는다는 응답은 22.8%였고, 신입만 채용한다는 답변은 11.6%였다.신입사원을 뽑는 기업들은 신입 채용 직무로 ‘제조/생산’(33.7%, 복수응답)을 가장 많이 꼽았다. 계속해서 ‘영업/영업관리’(24.1%), ‘R&D’(16.9%), ‘서비스’(9.6%), ‘재무/회계’(9.6%), ‘IT개발/데이터’(8.4%) 등이 있었다.신입사원 채용 방식은 ‘수시’가 63.3%로 대부분이었다. 27.7%는 ‘공채, 수시’ 모두 활용할 계획이었으며, 9%는 ‘공채’로 신입을 뽑는다고 밝혔다. 10곳 중 9곳이 수시채용으로 신입을 뽑는 셈이다.경력사원은 ‘제조/생산’(28.4%, 복수응답), ‘영업/영업관리’(22.6%), ‘R&D’(12.1%), ‘IT개발/데이터’(10.5%), ‘서비스’(8.4%), ‘기획/전략’(7.4%) 등의 직무에서 많이 채용할 예정이었다.경력 채용 방식은 ‘수시/상시 채용’(78.9%, 복수응답)이 가장 많았다. 이외에 ‘채용 플랫폼 인재 검색’(22.6%), ‘경력 공채’(19.5%), ‘내부 추천’(13.7%), ‘헤드헌터 활용’(4.2%) 등의 답변이 이어졌다.한편, 올해 정규직 채용 계획이 없는 기업들(69개사)은 그 이유로 ‘인건비가 부담돼서’(39.1%, 복수응답), ‘현재 인력으로도 충분해서’(33.3%), ‘경기 불확실성이 너무 커서’(31.9%), ‘업황이 좋지 않아서’(26.1%), ‘사업을 축소할 예정이라서’(11.6%), ‘비정규직을 뽑을 예정이어서’(10.1%) 등을 들었다.강홍민 기자 khm@hankyung.com