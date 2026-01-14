홍준표 던 대구시장(연합뉴스)

윤석열 전 대통령에 대한 특검의 사형 구형과 한동훈 전 국민의힘 대표가 당 중앙윤리위원회로부터 제명 처분을 받은 것을 두고 홍준표 전 대구시장은 14일 "정치 검사 두명이 단죄를 받았다"고 밝혔다.홍 전 시장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "어젯 밤은 지난 4년간 나라를 혼란케 하고 한국 보수진영을 나락으로 몰았던 정치 검사 두 명이 동시에 단죄를 받는 날이 됐다"고 했다.이어 "한 명은 불법계엄으로 사형선고를 받았고, 한 명은 비루하고 야비한 당원 게시판 사건으로 제명처분을 받았다"고 꼬집었다. 실제 게시글에서 윤 전 대통령과 한 전 대표를 직접 거론하진 않았으나 그간 홍 전 시장의 발언들을 유추해 볼 때 가늠할 수 있다.이어 홍 전 시장은 "정치 검사 둘이서 난투극을 벌이면서 분탕질 치던 지난 4년은 참으로 혼란스럽던 시간이었다"고 했다.그러면서 "제명 처분이 끝이 아니라 그 잔당들도 같이 쓸어내고 다시 시작하라"라며 "비리와 배신을 밥먹듯 하는 그런 사람들 데리고 당을 다시 세울 수는 없을 것"이라고 했다.홍 전 시장은 "그건 일부 보수 언론에서 말하는 뺄셈정치가 아니라 잘못된 과거를 청산하는 정치"라고 강조했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com