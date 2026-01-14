2026년 패션 트렌드는 ‘S.P.E.C.T.R.U.M’

에이블리, 사용자 빅데이터 기반

2026 패션 스타일 트렌드 공개

패션 플랫폼 에이블리가 2026년 스타일 트렌드로 ‘S.P.E.C.T.R.U.M(스펙트럼)’을 선정했다.‘스펙트럼’은 ▲Season-led(제철코어 트렌드) ▲Platform Payback(수익 연동형 소비) ▲Edge and Glamour Makeup(과감한 포인트 메이크업) ▲Cross-boundary Fashion(경계를 넘나드는 패션) ▲Total Neutral Beauty(성별 구분 없이 즐기는 뷰티) ▲Rarity-driven(희소성 중심 소비) ▲Upward IP Trends(IP 굿즈 트렌드) ▲Minimal Effort Shopping(자동화 쇼핑 시대)을 의미한다.에이블리가 보유한 월 1000만 명 이상 사용자로부터 쌓은 검색, 거래액 등 빅데이터를 종합 분석해 도출한 키워드다. 2025년 한 해 동안 에이블리 검색량은 6억3000를 넘었으며, 검색 키워드 수는 300만 개 이상으로 소비 트렌드를 이끄는 활발한 앱 사용을 증명했다.제철 음식을 있는 그대로 소비하는 것을 넘어 패션 스타일링, 화장법, 폰케이스 등 라이프스타일 전반에 녹여내는 ‘제철코어’ 트렌드(Season-led)가 지속될 전망이다. 지난해 8월 ‘토마토 지갑’(515%), ‘토마토 폰케이스’(43%) 키워드가, 12월에는 ‘붕어빵 손난로’(463%) 검색이 전년 동기 대비 급증했다. 최근 일주일(1월 5~11일) ‘딸기 파우치’(1,572%), ‘딸기 필통’(236%) 등 겨울 대표 제철 과일인 딸기 관련 검색도 전년 대비 증가하며 제철코어 트렌드가 지속되고 있음을 입증했다.콘텐츠 공유 및 소비가 수익으로 연결되는 수익 연동형 소비 행태(Platform Payback)가 확대될 것으로 보인다. 크리에이터가 상품 정보를 공유하고 이를 통한 유입, 구매 등 성과에 따라 수익을 얻을 수 있는 ‘어필리에이트’ 모델이 주목받고 있다. 에이블리 어필리에이트는 별도의 자격 요건 없이 누구나 참여할 수 있도록 진입 장벽을 낮춘 점이 특징이며, 누적 크리에이터 수는 100만 명을 돌파했다.과감한 포인트 메이크업(Edge and Glamour Makeup)에 대한 수요가 증가할 것으로 예측된다. 가닥 속눈썹, 노글루 속눈썹 등 인조 속눈썹의 디자인 및 형태가 다양화되고, 얼굴에 입체감을 더해주는 하이라이터의 컬러가 세분화되는 등 메이크업에 화려함을 더해주는 아이템이 높은 인기를 얻고 있다. 최근 2000년대 유행했던 ‘갸루 메이크업’이 다시 주목받으며 트렌드 확산에 힘을 보태고 있는 점도 눈에 띈다.계절, 기장 등 고정관념을 깨고 경계를 넘는 패션 스타일(Cross-boundary Fashion)이 지속될 것으로 보인다. 짧거나 긴 기장으로 양분화됐던 과거와 달리 ‘하프 코트’, ‘7부 바지’ 등 아우터부터 하의까지 중간 길이 의류가 두각을 나타내고 있다. 계절 경계가 흐려짐에 따라 여름에도 ‘살안타템(햇빛으로부터 피부를 보호하기 위한 의류)’으로 긴소매 셔츠, 얇은 가디건을 착용하고 한겨울에도 반소매 니트, 코듀로이 소재 반바지 등 짧은 기장 의류를 워머, 레깅스 등과 조합해 입는 모습이 관찰되고 있다.성별 구분 없이 자신을 가꾸는 것(Total Neutral Beauty)을 즐기는 이들이 늘고 있다. 에이블리가 운영하는 남성 쇼핑 플랫폼 ‘4910(사구일공)’은 지난해 8월 베타 운영을 시작으로, 12월 뷰티 카테고리를 공식 론칭했다. 지난 11월 4910 뷰티 거래액은 시범 운영을 시작한 8월 대비 네 달 만에 3배가량(193%) 성장하는 성과를 기록해 남성 뷰티에 대한 높은 관심을 증명했다.뷰티, 푸드 등 다양한 카테고리를 아울러 ‘희소성’이 곧 소비의 기준(Rarity-driven)으로 떠오르고 있다. 지난해 뷰티 카테고리에서는 ‘에뛰드’, ‘네이밍’, ‘아이쁘’ 등의 브랜드가 에이블리를 통해 신상품을 단독 선발매했으며, 초도 물량 완판은 물론 브랜드 거래액 성장을 견인하는 등 흥행을 이끌었다. 지난달 푸드 카테고리에서는 전국 각지 품절 대란을 일으킨 ‘두바이 쫀득 쿠키’ 검색량이 SNS에서 화제 되기 시작한 10월 대비 5.7배 이상(471%) 증가했다.IP(지식재산권) 기반 굿즈 트렌드가(Upward IP Trends) 지속될 것으로 보인다. 캐릭터, 웹툰, K팝 등 다양한 영역에 걸쳐 IP의 영향력이 확대되며 의류, 화장품, 문구 등 관련 굿즈 상품의 인기도 상승 추세다. 에이블리 내에서도 MZ세대 인기 캐릭터를 활용한 화장품, K팝 아티스트 굿즈 등 다양한 굿즈가 꾸준히 인기를 끌고 있다.검색, 클릭의 번거로움 없는 쇼핑 방식이(Minimal Effort Shopping)이 일상화될 전망이다. 에이블리는 업계 최초 자체 개발 ‘AI 개인화 추천 기술’에 빅데이터를 접목해 정교한 취향 추천 서비스를 제공하고 있다. 영상과 음성을 중심으로 상품 정보를 파악할 수 있는 ‘라이브 방송’도 인기다.에이블리 관계자는 “분야별 소비 패턴 변화 속도가 매년 빨라지고 있는 가운데, 신뢰도 높은 취향 빅데이터를 보유한 에이블리를 통해 트렌드를 확인하고 본인만의 취향을 발견하는 이들이 늘고 있다”라며 “올해도 폭넓은 쇼핑 선택지, 이를 취향에 맞게 연결해 주는 AI 추천 기술, 쇼핑에 흥미를 더하는 라이브 방송 등 만족도 높은 이용 경험을 위한 기반을 꾸준히 고도화할 것”이라고 말했다.최수진 기자 jinny0618@hankyung.com