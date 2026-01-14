한동훈 전 국민의힘 대표 (사진=최혁 기자)

국민의힘 내 소장파 모임으로 불리는 ‘대안과 미래’는 14일 한동훈 전 국민의힘 대표 제명과 관련 "윤리위원회의 제명 결정을 재고해야 한다"고 촉구했다.대안과 미래는 이날 입장문을 통해 "당 윤리위원회가 어제 밤 심야에 기습적으로 한 전 대표에 대해 제명 결정을 내렸다. 대안과 미래는 이 결정을 정당 민주주의를 파괴하고 당의 통합에 역행한 반헌법적, 반민주적인 것으로 규정한다"며 이같이 밝혔다.이들은 "‘제명’ 결정은 자유민주주의 근간인 표현의 자유와 정당 민주주의를 부정하는 반헌법적 행위"라며 "누구나 익명으로 정치적 의견을 자유롭게 개진할 수 있게 한 당원 게시판에 올린 글로 당원을 제명하는 조치는 헌법이 보장한 표현의 자유를 억압하는 것으로 반헌법적 행위라 하지 않을 수 없다"고 지적했다.그러면서 "‘절차와 방식’도 민주주의 원칙과 국민 상식에 반한다"며 "전직 당 대표에 대한 제명 결정을 심야에 기습적으로 하고 일부 언론을 통해 공개하는 방식은 비겁하고 저열한 행위로 국민 상식에 반하는 행위라 하지 않을 수 없다"고 밝혔다.대안과 미래는 "전직 당 대표를 제명하고 누구와 힘을 모아 이재명 정권의 독재를 막아내겠다는 것인가. 당장 5개월 앞으로 다가온 지방선거를 앞두고 벌인 당 분열 앞에 어떻게 ‘이기는 선거’를 하겠다는 것인가"라고 되물었다.더불어 원내 지도부에 윤리위원회 결정에 대한 당 최고위원회 개최 전 의원들의 의견을 수렴할 수 있도록 의원총회를 소집해달라고 요구했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com