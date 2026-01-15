2025년 11월 28일 경남 창원시 진해구 해군사관학교 연병장에서 열린 제139기 해군·해병대 사관후보생 수료 및 임관식에서 이재용 삼성전자 회장과 홍라희 리움미술관 명예관장이 이지호 신임 소위와 기념 촬영하고 있다. 사진=연합뉴스

삼성 오너일가 4명 주식평가액 현황. 자료=한국CXO연구소

국내 주식부자 1위인 이재용 삼성전자 회장의 주식평가액이 28조원대를 넘어 30조원 돌파를 눈앞에 두고 있다.15일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면 이재용 회장의 주식가치는 이달 14일 기준 28조 5655억원으로 집계됐다. 30조원까지는 약 4.8%만 남은 상태다.이 회장은 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명, 삼성SDS, 삼성E&A, 삼성화재, 삼성전자 우선주 등 7개 종목을 보유하고 있으며, 이들 전 종목의 합산 평가액이 처음으로 28조원대에 진입했다.자산 확대의 중심에는 삼성전자와 삼성물산이 있다. 삼성전자에서의 주식평가액은 13조 6672억원으로 단일 종목 기준 가장 크다.이 회장은 삼성전자 보통주 9741만여 주를 보유 중이며, 주가가 추가로 상승할 경우 삼성전자 보유 지분 가치만으로도 14조원을 넘길 가능성이 있다. 이는 아직 현실화되지는 않았으며, 주가 흐름에 따라 달라질 수 있다.이번 자산 증가 국면에서 특히 주목되는 대목은 삼성물산이다. 이달 14일 삼성물산 주가는 28만 3500원으로 사상 최고치를 기록했고, 이 회장이 보유한 삼성물산 지분의 평가액도 처음으로 10조원을 돌파했다.불과 1년 전 3조원대였던 삼성물산 지분 가치가 2.6배 이상 확대된 것이다. 이는 지배구조 정점에 있는 핵심 계열사의 가치 재평가가 본격화됐다는 점에서 의미가 있다.이 회장의 전체 주식자산은 지난해 10월 20조 원대에 진입한 이후 불과 몇 달 만에 28조원대까지 빠르게 확대됐다. 이 과정에서 선대 회장의 최고 기록을 넘어서는 등 상징적 이정표도 잇따라 경신했다.단기간 내 앞자리 수가 연속적으로 바뀌는 흐름은 국내 자본시장에서도 드문 사례로 연구소는 분석했다.이 회장의 주식평가액 증가와 함께 삼성 오너일가 4인의 합산 주식자산도 61조원을 넘겼다. 이 회장을 제외하고 ▲홍라희 리움미술관 명예관장(12조 3654억원) ▲이부진 호텔신라 사장(10조 7013억원) ▲이서현 삼성물산 사장(10조 879억원) 세 모녀 모두 10조원대 주식평가액을 보였다.이 회장을 포함해 삼성가 4명의 합산 평가액만 해도 61조 7201억원을 기록했다. 이는 전세계 주식부자 중 상위 50위권에 해당하는 수준이다.앞서 61조원 수준의 주식가치를 비율로 살펴보면 이 회장이 46.3%로 가장 컸고 홍라희 명예관장은 20%를 차지했다. 이부진 사장과 이서현 사장은 각각 17.3%, 16.3%로 나타났다.오일선 한국CXO연구소 소장은 "이재용 회장은 국내에서 단일 주식 종목 중 10조원 넘는 주식평가액을 두 개 이상 보유한 첫 사례로 기록됐다"며 "빠르면 이달 혹은 설 명절 전후로 이 회장 주식평가액이 30조원을 넘어설 경우 국내에서 전례 없는 새로운 기록을 세우게 된다"고 말했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com