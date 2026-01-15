15일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면 이재용 회장의 주식가치는 이달 14일 기준 28조 5655억원으로 집계됐다. 30조원까지는 약 4.8%만 남은 상태다.
이 회장은 삼성전자, 삼성물산, 삼성생명, 삼성SDS, 삼성E&A, 삼성화재, 삼성전자 우선주 등 7개 종목을 보유하고 있으며, 이들 전 종목의 합산 평가액이 처음으로 28조원대에 진입했다.
자산 확대의 중심에는 삼성전자와 삼성물산이 있다. 삼성전자에서의 주식평가액은 13조 6672억원으로 단일 종목 기준 가장 크다.
이 회장은 삼성전자 보통주 9741만여 주를 보유 중이며, 주가가 추가로 상승할 경우 삼성전자 보유 지분 가치만으로도 14조원을 넘길 가능성이 있다. 이는 아직 현실화되지는 않았으며, 주가 흐름에 따라 달라질 수 있다.
이번 자산 증가 국면에서 특히 주목되는 대목은 삼성물산이다. 이달 14일 삼성물산 주가는 28만 3500원으로 사상 최고치를 기록했고, 이 회장이 보유한 삼성물산 지분의 평가액도 처음으로 10조원을 돌파했다.
불과 1년 전 3조원대였던 삼성물산 지분 가치가 2.6배 이상 확대된 것이다. 이는 지배구조 정점에 있는 핵심 계열사의 가치 재평가가 본격화됐다는 점에서 의미가 있다.
이 회장의 전체 주식자산은 지난해 10월 20조 원대에 진입한 이후 불과 몇 달 만에 28조원대까지 빠르게 확대됐다. 이 과정에서 선대 회장의 최고 기록을 넘어서는 등 상징적 이정표도 잇따라 경신했다.
단기간 내 앞자리 수가 연속적으로 바뀌는 흐름은 국내 자본시장에서도 드문 사례로 연구소는 분석했다. 이 회장의 주식평가액 증가와 함께 삼성 오너일가 4인의 합산 주식자산도 61조원을 넘겼다. 이 회장을 제외하고 ▲홍라희 리움미술관 명예관장(12조 3654억원) ▲이부진 호텔신라 사장(10조 7013억원) ▲이서현 삼성물산 사장(10조 879억원) 세 모녀 모두 10조원대 주식평가액을 보였다.
이 회장을 포함해 삼성가 4명의 합산 평가액만 해도 61조 7201억원을 기록했다. 이는 전세계 주식부자 중 상위 50위권에 해당하는 수준이다.
앞서 61조원 수준의 주식가치를 비율로 살펴보면 이 회장이 46.3%로 가장 컸고 홍라희 명예관장은 20%를 차지했다. 이부진 사장과 이서현 사장은 각각 17.3%, 16.3%로 나타났다.
오일선 한국CXO연구소 소장은 "이재용 회장은 국내에서 단일 주식 종목 중 10조원 넘는 주식평가액을 두 개 이상 보유한 첫 사례로 기록됐다"며 "빠르면 이달 혹은 설 명절 전후로 이 회장 주식평가액이 30조원을 넘어설 경우 국내에서 전례 없는 새로운 기록을 세우게 된다"고 말했다.
안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com
© 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지