오세훈 서울시장이 8일 서울 마포구 기업형 민간임대주택인 맹그로브 신촌을 찾아 현장점검을 마친 뒤 열린 간담회에서 발언하고 있다. 2025.01.08 사진=한경 문경덕 기자

시내버스 파업 난관을 해결한 오세훈 서울시장이 소속 당인 국민의힘에 대해 조언을 했다.15일 오 시장의 SNS에 따르면 그는 “여기서 멈춥시다”라고 밝혔다.오 시장은 “특검이 윤석열 전 대통령에게 사형을 구형한 날, 국민의힘 윤리위는 한동훈 전 대표 제명을 의결했다”며 “국민의힘의 이런 생경한 모습에 국민들은 참담함과 실망을 느끼고 있다”고 밝혔다.이어 “자숙과 성찰을 보여야 할 때 분열과 충돌의 모습을 보이는 국민의힘은 비정상의 길, 공멸의 길을 가고 있다”며 “승리의 길을 벗어나 도대체 왜 자멸의 길을 가고 있느냐”고 물었다.특히 그는 “한동훈 전 대표도 당원들이 납득할 설명을 해줘야 한다”며 “통합과 화해의 명분을 먼저 마련해 달라”고 촉구했다.또 “장동혁 대표도 이제는 멈추어야 한다”며 “더 큰 리더십으로 당을 이끌어야 한다. 제명은 곧 공멸”이라고 강조했다.오 시장은 “지금은 통합의 우군인 이준석 전 당 대표를 억지로 쫓아내고 결국 무너지는 길을 가야만 했던 그 뼈아픈 교훈을 잊었느냐”며 “뼈아픈 과거와 단절하는데 주저함이 없어야 한다”고 주장했다.이어 “모든 세력을 통합해 오만한 거대 권력과 맞서야 한다”며 “그래야 나라와 국민을 지킬 수 있다”고 주장했다.오 시장은 “엄중한 눈빛으로 우리를 바라보고 계시는 국민을 생각해야 할 때”라고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com