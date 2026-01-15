TK·PK서도 지지율 과반 이상한중정상회담에 이어 한일 정상 간의 만남도 성공적으로 이끈 이재명 대통령의 국정 운영 지지율이 두 달여 만에 다시 60%대를 넘어선 것으로 나타났다.
15일 여론조사 업체 미디어토마토가 뉴스토마토 의뢰로 12일부터 13일까지 이틀간 만 18세 이상 전국 성인남녀 1037명을 대상으로 실시한 여론조사 결과, 이 대통령의 국정 운영에 대해 전체 응답자의 61.5%는 긍정 평가를 내렸다.
부정 평가는 33.3%, ‘잘 모르겠다’는 응답은 5.2%였다.
2주 전과 비교해 이 대통령의 국정 운영에 대한 긍정 평가는 55.8%에서 61.5%로 5.7%포인트(p) 올랐다. 부정 평가는 40.0%에서 33.3%로 6.7%p 줄었다.
연령별로 보면 전 세대에서 긍정 평가가 높았다. 40대 긍정 78.4%·부정 21.0%, 50대 긍정 68.5%·부정 30.1%, 60대 긍정 63.6%·부정 32.7%, 70세 이상 긍정 51.1%·부정 37.9%였다. 다만 20·30대의 경우 다른 세대와 비교해 상대적으로 이 대통령의 지지율이 낮았다. 20대 긍정 49.6%·부정 39.4%, 30대 긍정 53.3%·부정 41.1%로 집계됐다.
지역별로도 전 지역에서 이 대통령의 국정 운영에 대한 긍정 평가 응답이 높았다. 대구·경북(TK) 긍정 52.4%·부정 40.8%, 부산·울산·경남(PK) 긍정 57.1%·부정 36.7%였다. 서울 긍정 64.8%·부정 31.3%, 경기·인천 긍정 57.9%·부정 37.2%, 대전·충청·세종 긍정 64.5%·부정 32.8%, 광주·전라 긍정 80.1%·부정 12.9%, 강원·제주 긍정 61.1%·부정 29.2%로 집계됐다.
정치 성향별로 보면 중도층에서 이 대통령 지지율은 2주 전과 비교해 11.7%p 상승하면서 60%를 훌쩍 넘겼다. 중도층 긍정 65.3%%·부정 27.3%였다.
이번 조사는 ARS(RDD) 무선전화 방식으로 진행됐으며, 응답률은 2.6%다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.0%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.
강홍민 기자 khm@hankyung.com
