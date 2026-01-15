서울 송파구에 위치한 쿠팡 본사 모습. 2025.12.9/뉴스1

해롤드 로저스 쿠팡 대표가 경찰 소환에 불응한 가운데 쿠팡이 피해보상으로 지급하기로 한 5만원 상당의 구매 이용권을 두고 또다시 논란에 휩싸였다.보상 취지와 달리 사용 제한이 지나치게 많아 사실상 재가입과 추가 소비를 유도하는 마케팅 수단이라는 소비자 불만이 확산되고 있다.15일 관련 업계에 따르면 쿠팡은 개인정보 유출 피해자에게 1인당 5만원 규모의 구매 이용권을 이날부터 순차 지급한다.이용권은 쿠팡과 쿠팡이츠에 각각 5000원, 쿠팡 트래블과 알럭스(명품 쇼핑 서비스)에 각각 2만원씩 나눠 제공한다.다만 이용 조건이 까다롭다. 사용기한은 4월 15일까지로 기간 내 사용하지 않으면 자동 소멸된다. 한 상품당 이용권은 1장만 적용가능하며 금액이 남더라도 차액은 환불되지 않는다.예를 들어 1만5000원짜리 상품에 2만원 이용권을 쓰면 남은 5000원은 그대로 사라진다.사용 재한도 논란이다. 쿠팡트래블에서는 국내 숙박과 국내 티켓 상품만 사용가능하며 해외여행 상품이나 모바일 쿠폰 구매에는 쓸 수 없다. 음식배달 앱인 쿠팡이츠 이용권 역시 포장 주문에는 적용되지 않는다.특히 탈퇴한 고객은 재가입해야 구매이용권이 받을 수 있어 피해보상이 아닌 고객 유인책이라는 지적이 이어지고 있다.한편 모바일인덱스에 따르면 쿠팡의 일간 활성 이용자 수(DAU)는 지난달 말 기준 1480만 명으로 월초 대비 17.7% 감소했다. 결제액 역시 최근 두달 사이 7.7% 넘게 줄어든 것으로 나타났다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com