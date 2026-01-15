한경DB

쿠팡이 개인정보유출에 대한 보상책으로 마련한 '5만원 구매이용권'을 오늘부터 3천만명에게 순차적으로 지급한다.쿠팡은 이날 정보 유출 통지를 받은 약 3370만명의 고객을 대상으로 1인당 5만원의 구매이용권 지급을 시작했다. 구매이용권과 관련된 자세한 안내는 고객센터를 통해 확인할 수 있다.기존 발표와 같이 구매이용권은 쿠팡 전 상품 5천원, 쿠팡이츠 5천원, 쿠팡 트래블 2만원, 알럭스 2만원으로 구성됐다.앱·모바일웹·PC 메인페이지 배너를 통해 순차적으로 다운로드할 수 있으며 구매 시 자동으로 구매이용권이 적용된다. 쿠팡이츠 구매이용권은 쿠팡이츠 앱에서 별도 다운로드가 필요하다.사용기간은 오는 4월 15일까지로, 기간이 지나면 자동 소멸된다.쿠팡의 설명에 따르면 사용기간 내에 주문을 취소하면 구매이용권이 원상 복구되지만, 기간이 지나면 복구되지 않는다.쿠팡은 구매이용권을 와우·일반회원·탈퇴회원 모두에 지급한다. 와우 회원의 경우 최소 주문 금액이 없으나 일반 회원은 로켓배송은 1만9800원, 로켓직구는 2만9800원 이상 각각 구매해야 구매이용권 사용이 가능하다.탈퇴회원은 기존 휴대전화 번호를 이용해 재가입 후 이용권을 사용할 수 있는데, 재가입 후 구매이용권 지급에는 최대 3일이 소요된다.사용에도 제한 사항이 있다. 쿠팡 상품 중 도서·분유·주얼리·상품권, 쿠팡트래블에서는 호텔뷔페·e쿠폰 등의 구매가 불가능하다.법률상 할인이 불가능하거나 환금성이 높아 재판매 등 우려를 고려했다는 설명이다.쿠팡이츠의 경우 매장별 최소 주문 금액 이상 주문할 때 사용할 수 있으며 포장(픽업) 주문에는 적용되지 않는다. 또 1개 상품당 1개의 구매이용권만 적용할 수 있으며 구매이용권보다 적은 금액의 상품을 구매하는 경우 차액은 환불되지 않는다. 2만원 알럭스 구매이용권을 1만원 상품에 적용하면, 나머지 1만원은 소멸한다.3개월 간의 짧은 기간, 쿠팡 앱에서도 자유롭게 사용할 수 없는 이번 쿠팡의 보상안에 대해 소비자들의 불만은 거세지고 있다.쿠팡앱을 비롯해 쿠팡이츠 이용자인 A씨는 "이번 쿠팡사태의 파장에 비해 보상안이 턱없이 부족한 것 같다"며 "이용자들 이야기는 듣지 않고 그들의 고집대로 하는 것 같아 더욱 기분이 나쁘다"고 지적했다.또 다른 쿠팡 이용자는 "이번 보상안이 실망스럽지만 개인정보 유출 사건이 터지고 나서도 쿠팡 이용자들이 안 줄었다는 뉴스를 보고 쿠팡 외 대안이 없다는 게 안타깝게 느껴졌다"라고 말하기도 했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com