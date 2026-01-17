유니클로·무인양품 경영 원칙에는 구라모토 조지 철학이 있다

[서평]

장사의 철학

사사이 기요노리 지음│한국경제신문│1만9000원

유니클로의 창업자 야나이 다다시, 무인양품 회장 가나이 마사아키, 유통 대기업 이온 명예회장 오카다 다쿠야. 일본 유통업계를 지배하는 이 거물들은 한 사람을 스승으로 꼽는다. 바로 일본 상업의 아버지로 불리는 구라모토 조지다. 그는 1948년 일본 상업 경영 전문지 ‘상업계’를 창간하고 상인들에게 경영 노하우를 전파한 경영자다. 특히 구라모토 조지가 남긴 장사 10계명은 일본 유통업이 세계적 경쟁력을 갖추게 된 정신적 토대였다.야나이 다다시는 구라모토에게 받은 영향을 공개적으로 인정한다. “그의 말이 내 인생에서 가장 큰 영향을 끼쳤다”고 고백하며 “가게는 손님을 위해 존재하며, 직원과 함께 번창하고, 사장과 함께 망한다”는 구라모토의 문장을 집무실 벽에 걸어두고 경영의 본질을 되새겼던 일화는 유명하다.무인양품의 성공 스토리에서도 구라모토 조지의 영향력을 확인할 수 있다. “사랑과 진실을 바탕으로 최소 이윤을 확보하자”는 계명은 무인양품의 ‘노브랜드’ 전략으로 구현됐다. 과도한 포장을 없애고, 불필요한 장식을 제거하며, 본질에 충실한 제품을 만드는 것. 이는 구라모토가 말한 ‘적정 이윤’의 현대적 해석이었다.이온그룹의 오카다 다쿠야 명예회장도 “가게의 발전은 사회의 행복이다”라는 구라모토의 비전을 ‘지역 공헌형 쇼핑몰’로 실현했다. 그래서 이온몰은 단순한 쇼핑센터가 아니라 지역 커뮤니티의 중심이 되었다. 재난 시 대피소 역할, 고령자를 위한 무료 셔틀버스, 지역 농산물 우선 구매 등은 모두 “동료끼리 지혜와 힘을 합쳐 일하라”는 계명의 확장이었다.이러한 구라모토 조지의 말과 철학을 담아 나온 ‘장사의 철학’은 일본 아마존 종합 베스트셀러에 오르며 오늘날에도 많은 이들이 찾는 내용임을 보여주었다. 저자 사사이 기요노리는 상업 경영 전문지 상업계 편집장을 지내며 구라모토의 사상을 이어온 인물로 ‘장사의 철학’에서 100편의 짧은 글과 사례를 통해 구라모토의 통찰력을 보여준다.저자 사사이 기요노리는 평생 일본 상인들의 성공과 실패를 지켜봐 온 경험과 구라모토의 가르침을 바탕으로 상품이 아닌 행복을 팔고, 매출보다 신뢰를 쌓으며, 경쟁자보다 고객을 바라보는 경영이 어떻게 장기적인 생존으로 이어지는지를 일상의 언어로 풀어낸다.창업 5년 내 자영업자 절반이 문을 닫는 한국의 가혹한 자영업 현실 속에서 배달앱 수수료와 고임금, 고임대료에 신음하는 많은 사업자에게 이 책은 당장의 트렌드에 매달리기보다 “당신은 무엇을 팔고 있는가, 상품인가 아니면 진심인가”라는 근본적인 물음을 던짐으로써 소상공인부터 스타트업 창업가, 대기업 경영자까지 지속 가능한 비즈니스를 꿈꾸는 모든 이들에게 흔들리지 않는 기준이 되어준다.또한 로봇이 서비스를 대체하는 AI 시대, 오래전 상인의 철학을 읽는 것이 어떤 의미가 있느냐는 질문에 대해서도 이 책은 기술이 정점으로 치달을수록 진정성이라는 가치가 더욱 강력한 차별화가 된다는 역설적 진리를 설파한다. 효율성과 데이터가 고객의 행동을 숫자로 환원할수록 사람은 더욱 인간성을 갈구하게 되며 “장사는 사람의 행복을 키우는 것”이라는 구라모토의 정의는 자동화가 진행될수록 대체 불가능한 경쟁력이 된다.장사의 철학은 단순히 과거의 지혜를 전하는 책이 아니다. 플랫폼 경제가 골목상권을 위협하고, 무인 매장이 늘어가며, AI가 고객 응대를 대신하는 시대에 우리가 놓치고 있던 장사의 본질을 다시금 보여준다. 구라모토 조지가 오래전에 외친 “가게는 손님을 위해 존재한다”는 메시지는 오늘날 더욱 절실한 울림을 갖는다. 기술이 아무리 발달해도 결국 장사는 사람과 사람이 만나는 일이며, 진정성 있는 관계에서 지속가능한 성장이 시작된다는 진리를 이 책은 100편의 짧고 명쾌한 이야기로 전한다.