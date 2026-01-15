사진=한경DB

박나래씨가 매니저 임금 체불 의혹에 대해 해명에 나섰지만 논란은 오히려 확산되는 분위기다.해명 이후에도 임금지급 방식과 근무형태를 둘러싼 비판이 이어지며 여론은 냉담한 반응을 보이고 있다.박 씨는 지난 14일 일간스포츠와의 인터뷰에서 매니저들의 임금 체불 주장에 대해 “1인 기획사 형태로 운영해 월급을 직접 지급했지만 밤샘 촬영이나 회식이 겹칠 경우 당일 송금이 어려운 상황이 있었다”며 “월급 이야기가 나오면 월 단위로 계산해 다음 날 바로 입금했다”고 설명했다.하지만 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에서는 비판 여론이 확산됐다. 한 커뮤니티에 올라온 ‘직장인 대통합 시켜버린 박나래’라는 제목의 글이 주목 받았고 누리꾼들은 “월급을 달라고 해야 받는 구조 자체가 문제”, “월급이 하루라도 늦어지면 임금 체불”, “자동이체도 할 줄 모르나” 등의 반응을 보였다.박나래 씨는 전 매니저들이 개인 업무를 포함해 장시간 근무했다고 주장한 데 대해서도 해명했다. 박 씨는 “개인 업무를 맡긴 시간은 하루 두 시간 정도였고 이후에는 휴식 시간이 있었다”고 해명했다.하지만 누리꾼들은 해당 시간이 실제 ‘휴식’이었는지 업무 ‘대기’ 상태인지 명확하지 않다고 지적했다. 앞서 전 매니저들은 “24시간 대기 상태였다”고 주장한 바 있다.한편 박 씨는 두 매니저를 공갈 혐의로 맞고소했고 횡령 혐의로 추가 고소한 상태다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com