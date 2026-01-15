해명 이후에도 임금지급 방식과 근무형태를 둘러싼 비판이 이어지며 여론은 냉담한 반응을 보이고 있다.
박 씨는 지난 14일 일간스포츠와의 인터뷰에서 매니저들의 임금 체불 주장에 대해 “1인 기획사 형태로 운영해 월급을 직접 지급했지만 밤샘 촬영이나 회식이 겹칠 경우 당일 송금이 어려운 상황이 있었다”며 “월급 이야기가 나오면 월 단위로 계산해 다음 날 바로 입금했다”고 설명했다.
하지만 온라인 커뮤니티와 사회관계망서비스(SNS)에서는 비판 여론이 확산됐다. 한 커뮤니티에 올라온 ‘직장인 대통합 시켜버린 박나래’라는 제목의 글이 주목 받았고 누리꾼들은 “월급을 달라고 해야 받는 구조 자체가 문제”, “월급이 하루라도 늦어지면 임금 체불”, “자동이체도 할 줄 모르나” 등의 반응을 보였다.
박나래 씨는 전 매니저들이 개인 업무를 포함해 장시간 근무했다고 주장한 데 대해서도 해명했다. 박 씨는 “개인 업무를 맡긴 시간은 하루 두 시간 정도였고 이후에는 휴식 시간이 있었다”고 해명했다.
하지만 누리꾼들은 해당 시간이 실제 ‘휴식’이었는지 업무 ‘대기’ 상태인지 명확하지 않다고 지적했다. 앞서 전 매니저들은 “24시간 대기 상태였다”고 주장한 바 있다.
한편 박 씨는 두 매니저를 공갈 혐의로 맞고소했고 횡령 혐의로 추가 고소한 상태다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
