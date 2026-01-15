김동관 한화그룹 부회장이 2024년 1월 17일(현지 시간) 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼(WEF·다보스포럼) 연차총회에서 진행된 '세계 최초 탈화석연료 선박' 세션에서 무탄소 추진 가스운반선에 대해 설명하고 있다. 사진=연합뉴스

김동관 한화그룹 부회장이 "전기 추진 선박을 통해 청정에너지 해양 생태계를 구축해야 한다"고 강조했다.김 부회장은 15일 제56회 세계경제포럼(WEF·다보스포럼) 기고문을 통해 "무탄소 해양 생태계를 구현하기 위해선 선박 동력체계를 근본적으로 전환해야 한다"며 이같이 밝혔다.아울러 "전기 선박의 본격적 확산을 위해 안정적인 에너지저장시스템(ESS)이 필수적"이라며 "접근성이 좋은 배터리 충전·교체 인프라가 필요하고 항만에 청정에너지를 기반으로 한 전력 공급 시스템이 만들어져야 한다"고 말했다.그는 "해운 탈탄소는 단일 기술이나 정책으로 이룰 수 없다"며 "조선소, 항만 관계자, 에너지 공급자, 정책입안자를 아우르는 밸류체인 전반에 걸친 협력이 중요하다"고 강조했다.김 부회장은 한화그룹이 조선과 에너지 기술력을 바탕으로 해운산업의 탈탄소화에 적극 참여하고 있다고 밝혔다.그는 "한화오션은 암모니아 가스터빈과 같은 혁신 기술을 적용한 무탄소 선박 개발을 추진 중"이라며 "첨단 ESS와 청정에너지 설루션을 해양 인프라 전반에 적용해 선박과 항만이 전체 생태계와 함께 진화할 수 있는 기반을 마련하고 있다"고 설명했다.이어 "유럽 항만 당국과 협력해 청정에너지를 활용한 ESS와 선박 충전 설비를 제공하는 시범 사업을 논의 중"이라고 전했다.김 부회장은 선제적인 투자와 공공과 민간의 협력도 강조했다.김 부회장은 "새로운 기술과 비즈니스 모델을 선제적으로 적용한 기업과 기관들이 시장의 방향성을 제시하는 핵심 역할을 할 것"이라면서 "넷제로에 도달하기 위해 필요한 산업적 변화에는 공공·민간 협력도 필수적 요소"라고 말했다.김 부회장은 2010년 WEF에 처음 참가한 이래 2013년 영글로벌리더(YGL)로 선정됐고 이후 경제 엔진 재점화 세션, 저탄소 경제 세션 등에 참여해왔다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com