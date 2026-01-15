최윤범 고려아연 회장. 사진=고려아연

고려아연은 최윤범 회장이 오는 19∼23일 스위스에서 열리는 세계경제포럼(WEF·다보스포럼)에 참석해 글로벌 핵심광물 공급망의 미래 방향성에 대해 논의한다고 15일 밝혔다.최 회장은 2024년에 이어 올해 두 번째로 다보스포럼에 참석한다.최 회장은 WEF 산하 광업·금속 운영위원회 구성원 4인 중 1인으로, 그동안 핵심광물, 에너지 전환, 비철금속 산업의 지속가능성을 둘러싼 글로벌 논의에 활발히 참여해 왔다.올해는 글로벌 소재 시스템의 중장기 전환을 다루는 '미래 소재 프로그램 운영위원회' 회의에 초청받았으며 '핵심광물 분야의 전략적 파트너십과 투자' 세션 공식 연사로 참석한다. 최 회장은 이 자리에서 안정적인 광물 공급망 구축을 위한 정부와 민간의 협력과 투자 전략을 공유할 계획이다.해당 세션에는 글로벌 광물 공급망 내 주요 공공 부문 인사와 기업 최고경영자(CEO)들이 참석해 광물 산업 인프라 구축과 공급망 회복력 강화를 위한 협력 방안을 논의할 예정이다.최 회장은 또 에너지 및 광물 분야 주요 기업 CEO들과의 미팅을 통해 새로운 비즈니스 기회를 창출하고, 파티 비롤 국제에너지기구(IEA) 사무총장 등 국제기구 고위 인사들과도 면담한다.고려아연은 이번 다보스포럼을 계기로 미국 테네시주에서 미국 정부와 함께 추진하는 크루서블 제련소 건설 프로젝트와 관련한 글로벌 공급망 구축 및 협력 방안도 논의될 것이라고 전망했다.이번 행사에 도널드 트럼프 대통령을 비롯한 미국 정부 주요 인사들이 참석할 예정인 만큼 크루서블 제련소 프로젝트 추진과 관련해 고려아연과 미국 정부가 전략적 파트너십에 관한 후속 협의를 진행할 것으로 보인다.고려아연은 이와 함께 다보스포럼을 통해 자원순환 사업과 신재생에너지 사업 등 고려아연이 미국과 호주 등에서 진행하는 신사업 관련 미팅들도 진행할 예정이다.포럼 참석에 앞서 최 회장은 기고문을 통해 순환 경제를 통한 청정에너지 공급망 강화의 필요성을 강조했다.최 회장은 다보스포럼 공식 홈페이지에 공개된 기고문에서 "핵심광물 공급이 훨씬 더 탄력적이고 지속가능한 형태로 대폭 강화되지 않는 한 세계는 확대된 재생에너지 보급 목표와 전기화 목표를 달성할 수 없다"며 "수명이 다한 태양광 패널, 사용 후 배터리, 산업공정 부산물 등 전통적으로 '폐기물'로 취급된 자원에서 금속을 회수·재활용하는 것이 보다 안정적인 공급원을 만들어낼 수 있을 것"이라고 강조했다.안옥희 기자 ahnoh05@hankyung.com