(서울=뉴스1) 서울의 한 셀프주유소에서 운전자가 차량에 주유를 하고 있다.

중동지역 긴장감으로 급등세를 보였던 국제 유가가 이란을 향한 미국의 군사공격 개입이 임박했다는 우려가 완화되면서 면서 4% 넘게 하락한 것으로 나타났다.15일(현지시간) ICE선물거래소에 따르면 3월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 63.76달러로 전장보다 4.15% 하락했다.뉴욕상업거래소에서 2월 인도분 서부텍사스산원유(WTI) 원유 종가 역시 배럴당 59.19달러로 전장보다 4.56% 싸졌다.이는 도널드 트럼프 미국 대통령이 “우리는 이란에서 (시위대) 살해가 중단됐다고 들었다”고 밝히며 대이란 군사 개입이 임박하지 않았음을 시사하면서 국제 석유시장의 공급 관련 우려가 완화됐기 때문으로 분석된다.이에 앞서 국제유가는 트럼프 대통령이 지난 13일 “(이란 시위대를 향해) 도움의 손길이 가고 있다”고 밝힌데 이어 남중국해에 있던 항공모함 전단이 호르무즈 해협을 향하고 있다는 보도가 나오면서 긴장감이 높아져 급등세를 보인바 있다.특히 미군이 중동 최대 기지인 카타르의 알우데이드 공군기지에 일부 철수 권고를 내렸다는 보도까지 나오면서 WTI 선물 가격은 전날 한때 배럴당 62달러대까지 오르며 작년 10월 이후 가장 높은 수준을 기록하기도 했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com