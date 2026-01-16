류제명 과학기술정보통신부 2차관이 15일 정부서울청사에서 독자AI 파운데이션 모델 프로젝트 1차 평가 결과를 발표하고 있다. (연합뉴스)
류제명 과학기술정보통신부 2차관이 15일 정부서울청사에서 독자AI 파운데이션 모델 프로젝트 1차 평가 결과를 발표하고 있다. (연합뉴스)
네이버에 이어 NC도 '국대 AI' 재도전 안한다

강홍민 기자 khm@hankyung.com