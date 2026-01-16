애플과 구글 제미나이

애플이 ‘스마트폰 AI경쟁’에서 결국 구글에 백기를 들었다. 애플이 구글 AI 모델인 제미나이를 아이폰에 탑재하기로 결정했다. 애플이 자체 AI 개발을 사실상 포기한 것으로 보인다.애플은 차세대 모델들을 구글 제미나이 모델을 기반으로 구축한다는 계약을 맺었다. 애플이 출시하는 시리(siri) 새버전에 구글 제미나이가 핵심 기술로 자리 잡을 전망이다.제미나이를 탑재하는 아이폰에 대해 여러 의견으로 나뉜다. “지금이라도 제미나이를 탑재했으니 취약점 AI를 잘 보완해 반등할 것이다”라는 관측도 있고 “현재 제일 중요한 AI를 결국 자체생산 포기하고 기권했으니 끽해봐야 갤럭시 이하 아니냐”라고 지적하는 부류도 있다.지난 2024년 애플은 세계 개발자 회의(WWDC)에서 애플 인텔리전스를 발표했다. 해당 발표에는 AI 기능이 탑재된 시리가 포함됐다. 애플 인텔리전스는 애플 인공지능(AI) 기능으로, 텍스트 입력 및 사진 앱 등에서 사용된다. 그러나 개발이 늦어지면서 시리 새 버전을 2026년 이후로 연기했다.이런 상황속에서 최근 애플 핵심 AI 연구원들이 연달아 애플을 이탈했다. 개발 총괄 임원, 최고위 AI 담당 임원 등이 떠나며 상황이 악화됐다.이번 애플·구글 계약으로 구글은 전 세계 스마트폰 시장을 이끄는 애플과 삼성전자 모두에 AI 모델을 탑재하게 된다. 애플과 삼성전자 모두 구글 AI 모델을 쓰면 운영체제(OS)는 달라도 AI 두뇌는 같아진다. 이는 오랜 시간 지속되고 있는 ‘모바일 생태계 경쟁’이 ‘OS’에서 ‘AI 모델’로 넘어간 것이란 분석이 따른다.이에 삼성전자의 차별성에 대한 지적이 따른다. 지난해 갤럭시 S25 시리지는 제미나이를 탑재했다. 이 시리즈는 전작 대비 약 두 달 이르게 누적 판매량 300만대를 기록했다. 현재 애플도 제미나이를 동일하게 적용한다고 밝히며 삼성전자의 AI 차별성이 흐려진다는 우려가 따른다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com