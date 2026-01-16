TSMC "올해 매출 30% 증가 예상"
반도체 랠리 시작
TSMC는 15일(현지시간) 지난해 실적을 발표했는데, 이는 시장 기대치를 뛰어넘는 사상 최대규모였다.
TSMC는 지난해 4분기 순이익이 5057억대만달러(약 23조5400억원)로 1년 전(3745억대만달러)보다 35% 증가했다고 발표했다. 증권사 평균 예상치(4670억대만달러)보다 8% 많은 분기 최대 실적이다. 매출은 1조460억대만달러(약 48조6900억원)로 여덟 분기 연속 증가세를 이어갔다.
지난해 연간 매출은 3조8090억대만달러(약 177조원)로 전년보다 32% 늘었고, 지난해 순이익도 1조7157억대만달러(약 80조원)로 같은 기간 46% 급증했다.
실적을 이끈 핵심은 AI 반도체다. 고성능컴퓨팅(HPC) 부문 매출이 전년 대비 48% 늘며 전체 매출의 58%를 차지했다. TSMC는 엔비디아를 비롯해 구글·아마존·메타 등 글로벌 빅테크의 AI 가속기를 사실상 독점 생산하고 있다.
TSMC는 올해 매출도 지난해보다 30% 증가할 것이라고 예상했다. 웨이 회장은 “AI 수요에 힘입어 파운드리 시장은 올해 14% 확대될 것으로 전망된다”며 “2026년은 TSMC에 강력한 해가 될 것이고, 우리는 시장을 ‘아웃퍼폼’(초과성장)할 것”이라고 말했다.
TSMC는 AI 수요에 대응하기 위해 올해 시설투자(CAPEX)에 520억~560억달러(약 76조~82조원)를 투자한다고 밝혔다.
한편, TSMC의 깜짝 실적 발표 직후 뉴욕증시에선 주가가 4% 넘게 급등하며 글로벌 반도체주가 일제히 랠리했다. 엔비디아와 AMD, 마이크론 등 주요 반도체 종목이 동반 상승했고, 유럽에서는 ASML 등 장비주가 강세를 보였다. 미·유럽 증시 전반의 반도체 랠리에 힘입어 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 반도체주에 대한 상승 기대도 커지고 있다.
16일 코스피는 전 거래일보다 0.48% 오른 4820.66으로 출발했다. 전날까지 올해 10거래일 연속 사상 최고치를 경신한 코스피는 이날 역대 처음으로 4800고지에 오르며 상승세를 이어가는 분위기다.
삼성전자는 0.42% 오른 14만 4500원으로 시작했고, SK하이닉스도 0.93% 상승한 75만 6천원으로 출발했다.
