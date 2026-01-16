법무법인(유한) 화우 이명수 대표변호사./화우

법무법인 화우가 지난해 매출 3012억 원을 달성하며, 지난 2년간 35%의 가파른 성장세를 기록했다.특히, 로펌의 생산성과 수익성을 나타내는 중요지표인 한국변호사 1인당 매출액(Revenue per Lawyer, RPL)은 7억 6200만원으로 집계돼, 대형 법무법인 가운데 1위를 차지했다.화우는 지난해 공격적으로 인재를 영입하는데 대규모 투자를 했음에도 선택과 집중을 통해 고효율 수익 구조를 유지했다. 적재적소의 선별적 인재 영입이 생산성 지표 전반을 오히려 안정적으로 끌어올렸다는 평가다.화우의 2025년 매출액은 2812 억 원(부가가치세 신고 기준)으로 전년(2500억 원) 대비 12.5% 증가했고, 자매법인과 해외사무소를 포함한 총매출액은 3012억원으로 사상 처음 3000억원대에 올라섰다.2023년 2,082억원이었던 화우의 매출은 전년대비 20% 증가를 기록하면서 2024년에 2,500억원을 돌파한데 이어 2년 만에 매출이 35% 급증해 국내 대형 로펌 중 독보적 상승세를 나타내고 있다.이는 이명수 대표변호사가 취임한 2024년부터 고객 최우선주의, 공격적 인재영입, 차별화 맞춤형 전략이 효과를 발휘했기 때문으로 분석된다.지난해 금융규제·송무 부문에서 대형 사건이 증가하면서 전체 매출 성장을 견인한 가운데, 공정거래, 지식재산, 중대재해 대응, 인수합병(M&A)도 고르게 성장하며 실적 상승에 기여했다.이 같은 성과의 배경으로는 민형사, 경영권분쟁 등 각종 기업송무와 금융기관을 대리한 당국 대응 등 전통적으로 강한 분야에서 상승세가 지속되었고, 공정거래 분야가 큰 폭의 매출 상승을 보이며 두 자릿수 증가를 견인했다는 분석이다. 이밖에 지식재산, 중대재해 대응, M&A 등의 분야도 고르게 성장하며 전체 실적을 뒷받침했다.특히, 화우는 2025년 한 해 동안 자문 M&A, 금융, 공정거래, 노동, GRC등 주요업무분야에서 시장과 고객 수요에 부합하는 핵심 인재들을 전략적으로 영입했으며, 이러한 인재 확충이 고객 신뢰 제고와 매출 성장으로 이어졌다는 평가다.화우는 2025년 아시아나항공을 대리한 2500억 원 규모 계약금 반환 소송에서 승소하였고, 삼성물산-제일모직 합병과 관련한 사건에서도 삼성물산 경영진을 변론해 모든 심급 무죄 판결을 이끌어냈다. ELS 불완전판매 소송에서는 시중은행을 대리해 투자자 청구를 전부 기각시키는 등 금융쟁송 전반에서 성과를 이어갔으며, 메디톡스 등 바이오 산업을 둘러싼 영업비밀·특허 분쟁에서도 두각을 나타냈다.이와 함께 약 20조 원 규모의 국내 최대 디지털 금융·핀테크 결합 사례인 네이버와 두나무의 포괄적 주식교환 인수 거래, 효성화학 네오켐 사업부 매각, 한화생명의 미국 증권사 벨로시티 인수 자문 등 굵직한 기업자문을 수행하며 자문 축에서도 성과를 확대하고 있다.이명수 대표변호사는 “지난 2년간 큰 폭의 성장은 경영진의 전략적 플랜을 기반으로 변호사 등 전문가들이 노력하여 지속가능한 성장 구조를 만든 결과”라며 “2026년에는 고객최우선주의 정책기조로 최고의 인재 영입을 통한 전문성 및 서비스 퀄리티 향상을 통해 매출증대는 물론 종합컨설팅 로펌으로서 고객이 더욱 신뢰하는 화우가 되도록 할 것”이라고 밝혔다.김영은 기자 kye0218@hankyung.com