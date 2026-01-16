왼쪽부터) 찰리 레이 코메르츠방크 수석 이코노미스트, 카타리나 비클렌코 독일무역투자진흥처 한국대표, 마리 안토니아 폰 쉔부르크 주한독일상공회의소 대표, 정진성 주한독일명예영사, 게오르크 슈미트 주한독일대사, 이재형 부산진해경제자유구역청 투자본부장이 ‘2026년 경제 전망 (2026 KGCCI Economic Outlook)’에서 기념촬영을 하고 있다. (사진=주한독일상공회의소 제공)

마리 안토니아 폰 쉔부르크 주한독일상공회의소 대표가 ‘2026년 경제 전망 (2026 KGCCI Economic Outlook)’에서 환영사를 하고 있다. (사진=주한독일상공회의소 제공)

주한독일상공회의소(KGCCI, 대표 마리 안토니아 폰 쉔부르크)는 부산진해경제자유구역청(BJFEZ, 청장 박성호)과 공동으로 지난 15일 ‘2026년 경제 전망 (2026 KGCCI Economic Outlook)’ 행사를 시그니엘 부산에서 개최했다고 16일 밝혔다.이번 행사는 한·독 양국 비즈니스 관계 발전 방안과 한국 경제 및 주요 산업 전망을 논의하기 위해 마련되었으며, 1부 포럼에 정재계 인사 50여 명이, 2부 특별 만찬에는 120여명이 참석했다. 행사는 마리 안토니아 폰 쉔부르크 주한독일상공회의소 대표와 박성호 부산진해경제자유구역청장의 환영사를 시작으로 게오르크 슈미트 주한독일대사, 카타리나 비클렌코 독일무역투자진흥처(GTAI) 한국대표, 찰리 레이 코메르츠방크 수석 이코노미스트 순으로 진행됐다.폰 쉔부르크 KGCCI 대표는 환영사에서 ”글로벌 경제의 불확실성이 심화되는 가운데 양국의 파트너십은 그 어느 때보다 견고한 결속력을 보여주고 있다”며, “양국 협력은 단순한 교역을 넘어 혁신, 지속가능성, 상생 발전이라는 핵심 가치를 공유하고 있다. 주한독일상의는 앞으로도 양국 경제를 잇는 가교로서 기업과 정책 당국이 긴밀히 소통하고 혁신적인 아이디어를 실현하는 데 앞장서겠다”고 밝혔다.슈미트 대사는 최근 정치적 흐름과 양국 관계에 대해 견해를 전하면서 “우리 앞의 거대한 도전 과제를 해결하기 위해 한국과 독일처럼 가치를 공유하는 파트너 간의 협력은 선택이 아닌 필수”라고 강조했다. 특히 “오는 10월 서울에서 열릴 아시아·태평양 독일 비즈니스 콘퍼런스(APK)는 독일 경제계의 아태 지역 최대 행사”라며 “이번 행사가 양국 관계를 한층 더 밀착시키는 중요한 계기가 될 것”이라고 기대감을 표명했다. APK는 독일 및 아시아·태평양 지역의 정치·경제 리더 약 800명이 참석하는 대규모 행사로, 독일 고위급 정재계 인사의 방한도 예상된다.거시경제 전망을 발표한 레이 수석 이코노미스트는 “2025년의 부진을 딛고 올해 한국 경제는 2%대의 성장률을 기록하며 회복세에 진입할 것”이라고 내다봤다. 다만 “미국과 독일의 성장세로 세계 경제 전망은 비교적 낙관적이나, 지정학적 리스크와 국제 질서의 재편은 여전히 주의해야 할 위협 요소”라고 분석했다.비클렌코 GTAI 한국대표는 “정부 지출 확대와 글로벌 AI 붐에 따른 반도체 및 ICT 기기 수요가 2026년 한국의 성장을 견인할 것”이라며 산업별 기회 요인을 제시했다. 반면 “원화 약세와 IT 산업에 편중된 경제 구조, 그리고 글로벌 무역 갈등은 지속적인 도전 과제”라고 지적했다.2부 특별 만찬에는 국내 주요 독일 기업 관계자 등 120여 명이 참석해 교류의 시간을 가졌다. 주한독일상의와 회원사들은 부산 소양무지개동산 (옛 소양보육원)에 기부금 600만 원을 전달하며 기업의 사회적 책임을 다하는 상생의 경영을 실천했다. 해당 기부금은 아동·청소년들을 위한 시설 보수 및 주거 환경 조성에 사용될 예정이다. 이날 만찬에는 소양무지개동산 청소년들로 구성된 ‘소양 오케스트라’가 특별 공연을 선보였다.폰 쉔부르크 KGCCI 대표는 “경제적 성공은 사회적 책임이 동반될 때 비로소 완성된다”며, “주한독일상의는 기업이 성장을 견인하는 동력인 동시에 사회 변화를 이끄는 핵심 주체라고 생각한다. 사회적 가치 창출이라는 ‘지속가능한 성공’을 위해 끊임없이 노력할 것”이라고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com