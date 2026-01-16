2026년 1월 9일 오전 7시 30분경 경상북도 봉화군 석포면 영풍 석포제련소 직원이 출근길에 제련소 앞 하천에서 수달이 먹이를 먹는 모습을 발견해 촬영했다.

낙동강 최상류 구간인 경상북도 봉화군 석포면 석포제련소 앞 하천에서 멸종위기 야생생물인 수달의 서식이 또 한 번 확인됐다. 수달은 수질과 수생태계의 건강도를 가늠하는 대표적 지표종으로, 이번 포착은 인근 수환경이 안정적으로 유지되고 있음을 시사한다.영풍 석포제련소에 따르면 지난 1월 9일 오전 7시 30분께 출근 중이던 직원이 제련소 앞 하천에서 수달 3마리를 발견해 스마트폰으로 촬영했다.영상에는 수달들이 강을 헤엄치다 물 밖으로 올라와 나란히 얼음 위를 걷는 모습, 사냥한 물고기를 얼음 위에서 먹는 장면이 선명하게 담겼다.천연기념물인 수달은 수질이 깨끗하고 먹이가 풍부한 하천·호수·습지 등에 서식하는 희귀종이다. 세계자연보전연맹(IUCN)은 수달을 “해당 지역 수환경의 건강도를 판단할 수 있는 지표종(Indicator Species)”으로 분류한다.일반적으로 수달은 어류와 갑각류가 풍부한 1~2급수 하천을 선호한다. 제련소 앞 하천에서 수달이 관찰됐다는 사실은 주변 일대의 수환경이 건강하다는 점을 방증한다.석포제련소 인근에서 수달이 확인된 것은 이번이 처음이 아니다. 2022년과 2023년에도 직원 출근길에 촬영된 수달 영상이 언론을 통해 보도된 바 있으며, 제련소 인근에 수달이 자주 나타난다는 점은 제련소 직원들과 석포면 주민들 사이에서도 잘 알려진 사실이다.세계 4위 규모의 아연 생산능력을 갖춘 영풍 석포제련소는 2019년 ‘환경개선 혁신계획’을 수립한 이후 매년 약 1000억 원 규모의 환경 예산을 집행해 왔다. 2025년 말 기준 누적 투자액은 5400억 원에 달하며, 향후에도 수천억 원을 추가 투입할 계획이다.대표적 성과로는 2021년 약 460억 원을 들여 세계 제련소 최초로 도입한 폐수 무방류 시스템(ZLD)이 꼽힌다. ZLD는 공정 과정에서 발생하는 폐수를 외부로 배출하지 않고 전량 재처리해 공정에 재활용하는 설비로, 이를 통해 연간 약 88만㎥의 공업용수를 절감해 낙동강 수자원 보호와 수질오염 방지에 기여하고 있다는 평가를 받고 있다.실제 기후에너지환경부 ‘물환경정보시스템’에 따르면, 석포제련소 하류 ‘석포2’ 지점에서는 2025년 11월 기준 카드뮴·비소·수은·구리 등 주요 중금속이 검출되지 않았다. 이는 제련소의 환경개선 노력이 측정 가능한 성과로 이어지고 있음을 보여주는 대목이다.아울러 제련소 외곽 2.5km 구간에는 차수벽과 지하수 차집시설을 설치해 오염 지하수가 낙동강으로 유입되는 것을 차단하고 있으며, 공장 전반에는 3중 차단 구조를 적용해 토양오염을 근원적으로 방지하고 있다. 오존 분사식 질소산화물 저감장치, 신설 산소공장, 원격감시시스템(TMS) 등 첨단 설비 도입을 통해 대기질 개선에도 힘쓰고 있다.영풍 관계자는 “대규모 공장 바로 앞임에도 수달이 반복적으로 관찰될 만큼 주변 환경이 눈에 띄게 개선되고 있다”며 “앞으로도 수달이 안정적으로 생활할 수 있도록 서식지 조성 등 추가적인 환경 보전 활동을 이어갈 계획”이라고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com