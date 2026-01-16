“GPT야, 이 말투 어때?” Z세대 93% AI로 메일 고친다

Z세대 10명 중 9명 이상이 이메일이나 메신저를 보내기 전, AI를 활용해 말투를 점검한 경험이 있는 것으로 나타났다. 단순한 문장 교정을 넘어 상황에 맞는 표현을 찾는 과정에서 AI가 일상 커뮤니케이션 도구로 자리 잡았다는 분석이다.채용 플랫폼 진학사 캐치가 Z세대 2913명을 대상으로 ‘AI 말투 수정 경험’을 조사한 결과, 응답자의 93%가 이메일·메신저 발송 전 AI에게 말투 수정을 요청한 적이 있다고 답했다. 반대로 ‘요청한 적 없다’는 응답은 7%에 그쳤다.AI 말투 수정 경험이 있는 응답자를 대상으로 사용 빈도를 조사한 결과, 활용 수준은 일상화된 모습이었다. ‘자주 사용한다’는 응답이 67%로 가장 많았고, △가끔 사용한다(24%) △거의 사용하지 않는다(9%) 순으로 나타났다.AI에게 말투 수정을 요청하는 이유(복수응답)로는 ‘상황에 맞게 격식을 갖추고 싶어서’가 41%로 가장 높았다. 이어 ‘무례하게 보일까 봐(37%)’가 뒤를 이었고, △문장 구성을 고민하는 것이 번거로워서(16%) △상대에 따른 어투 조정이 어려워서(10%) △말투 지적을 받은 적이 있어서(3%) 등의 응답도 나왔다.한편 Z세대 사에서는 직접 대화보다 메신저를 더 편하게 느끼는 경향도 확인됐다. ‘대화와 메신저 중 어떤 방식이 더 편한지’를 질문에 43%가 ‘메신저’를 선택했다.메신저를 선호하는 이유로는 ‘말실수 위험이 적어서’가 36%로 가장 많았다. 이어 △생각할 시간을 확보할 수 있어서(31%) △대화 내용을 기록으로 남기기 위해서(12%) △부담 없이 소통하기 좋아서(9%) △언제, 어디서든 효율적인 대화가 가능해서(8%) △감정 소모가 적어서(4%) 순이었다.반면 대화를 더 선호한다고 답한 응답자(57%)는 ‘표정과 말투가 바로 전달돼 오해가 적어서(61%)’를 가장 큰 이유로 꼽았다. 이어 △말로 설명하는 게 빠르고 효율적이라서(24%) △대화의 흐름이나 맥락이 끊기지 않아서(7%) △상대의 반응을 즉각적으로 확인할 수 있어서(6%) △메신저는 시간이 오래 걸려서(2%) 등의 응답이 나왔다.김정현 본부장은 “AI로 말투를 점검하는 습관은 관계에서 발생할 수 있는 오해를 줄이고, 더 효과적인 표현을 선택하려는 시도로 해석된다”며 “다만 과도하게 의존할 경우 오히려 의도나 진심이 흐려질 수 있는 만큼 최종 표현은 스스로 점검하는 습관이 중요하다”고 덧붙였다.김민주 기자 minjoo@hankyung.com