사진=뉴스1 제공

500만 달러에서 1000만 달러 규모 수출을 하는 유망기업 500개사를 2030년까지 1000만 달러 이상으로 육성하는 ‘수출 스타’ 프로젝트가 시작된다.16일 산업통상부(이하 산업부)에 따르면 우리 수출의 허리에 해당하는 수출 1000만 달러 이상 스타기업 500개사를 육성하는 ‘K-수출스타 500’ 사업의 참여기업 모집을 이날부터 개시한다고 밝혔다.최근 우리나라 수출은 역대 최초 7000억 달러를 돌파하며 양적으로 크게 성장했다. 그러나 수출 상위 1% 기업군(연 5000만 달러 이상)의 수출액이 국가 수출액에서 약 84%를 차지하고 있고 중소 수출기업의 수출액 비중은 8% 수준에 그치는 등 양극화돼 있어 수출 체질 강화가 필요하다.이번 사업은 수출 유망기업을 선발해 핵심 애로 사항을 기업에 맞춰 집중 지원, 우리 수출의 튼튼한 허리가 되는 기업들을 육성하기 위해 올해 신설됐다.이를 위해 KOTRA, KCL, KIAT, KEIT, 무보 등 5개 전문기관은 ▲프리미엄 마케팅 ▲인증·특허 ▲수출금융 ▲R&D 컨설팅 등 4대 분야 지원 및 협력을 위한 MOU를 체결하고 ‘수출스타 메이커’로서 유망기업을 책임지원하기로 했다.‘K-수출스타 500’ 지원대상은 소비재(뷰티·식품 등), 첨단산업(AI·반도체 등), 주력산업(자동차·기계 등) 등 3대 분야 수출 유망기업 100개사로 최대 5.6억원까지 지원받을 수 있다.선정된 기업은 전담멘토와 지원기능별 멘토로 구성된 ‘수출스타 멘토단’ 15인의 1:1 상시 컨설팅을 제공 받는다.이를 통해 기업별 수출목표와 맞춤 전략을 반영한 ‘수출 플랜’을 기획하고 국내 수출 전문기관의 4대 분야 원스탑 지원 서비스와 함께 20개 현지 ‘수출스타 파트너 무역관’을 통해 현지특별 지원을 제공받을 수 있다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com