이혜훈 기획예산처 장관 후보자(연합뉴스)

이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 국회의원 재직 시절 보좌진에게 자신에게 유리하도록 인터넷 댓글을 달도록 지시했다는 녹취가 공개됐다.박성훈 국민의힘 의원실이 확보한 통화 녹취에 따르면, 이 후보자는 자신의 금품수수 의혹과 관련한 기사에 대해 "댓글 대응을 하라고 그렇게 지시를 했다"고 말했다.특히 "'야당 의원 집어넣으려고 얼마나 검찰이나 수사기관이 열심히 털 텐데 1년 반을 털어도 기소할 만한 거리를 못 찾았으니까 기소를 못 하는 거네' 이런 댓글을 달아야한다"면서 구체적인 내용을 언급하기도 했다.또 이 후보자는 "사건을 천천히 수사하는 게 마치 봐주기 하는 것처럼 그런 댓글이 올라오기 때문"이라며 '댓글작업' 지시 배경을 설명했다.이 후보자 측은 댓글 녹취 공개에 "기억이 안난다"면서도 "상처를 받은 분께 사과드리고 반성한다"고 밝혔다.2017년 9월 당시 바른정당 국회의원이자 대표였던 이 후보자는 자신이 회장을 지낸 유관순열사기념사업회(기념사업회)를 통해 수천만원대 불법 정치자금 수수 의혹을 받고 있던 상황이었다.경찰은 돈을 건네준 인사와 관련 보좌관들을 정치자금법 위반 혐의로 입건했으나, 서울중앙지검은 '보강 수사를 하라'며 3차례에 걸쳐 입건을 거부했고 결국 2019년 무혐의로 사건을 종결했다.한편, 이 후보자는 ▲보좌관 갑질·폭언 논란 ▲서울 반포 아파트 부정 청약 논란 ▲인천 영종도 땅투기 논란 ▲아들 병역·취업 특혜 논란 등 각종 의혹이 제기된 상태다.강홍민 기자 khm@hankyung.com