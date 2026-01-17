LG전자 베스트샵 강동본점, 리뉴얼 기념 세일 가전행사 진행

프리미엄 가전매장 LG전자 베스트샵 강동본점이 리뉴얼 오픈을 기념해 '리뉴얼 그랜드 오픈 세일' 가전행사를 진행 중이며, 오는 25일 마감을 앞두고 있다.LG전자 베스트샵 강동본점은 리뉴얼 그랜드 오픈 기념으로 행사제품 특별혜택, 웨딩고객 및 신규 입주/이사 고객 특별혜택, 고객맞춤 혜택, LG가전 구독 행사, Apple 제품 행사, 다품목 동시구매 혜택, 사은품 증정 등 다채로운 프로모션과 혜택을 마련했다.먼저 LG전자 베스트샵 강동본점은 이번 리뉴얼 행사를 통해 TV, 냉장고, 세탁기, 건조기, 스타일러, 식기세척기 등 주요 생활가전 전 품목에 걸쳐 행사점 전용 특별 혜택을 적용한다. 특히 여러 가전을 동시에 구매하는 고객을 위해 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등 해당 25개 품목에 대한 다품목 동시구매 특별 혜택을 마련했다.결혼가전 및 혼수가전을 구입하는 웨딩고객에게는 1:1 맞춤 컨설팅과 함께 맞춤 특별 혜택을 제공한다.신규 입주 및 이사 고객을 위한 맞춤형 프로모션도 강화했다. e편한세상 강동 프레스티지원, 더샵 강동센트럴시티, 잠실 래미안아이파크, 잠실 르엘 아파트 입주 예정 고객들에게는 신규입주고객 맞춤 특별 혜택이 제공된다. 아울러 소상공인, 군/공무원, 웨딩 및 이사 고객 등 각 고객층의 라이프스타일에 맞춘 특별 할인 프로그램도 운영 중이다.가전 이용의 새로운 트렌드인 'LG 가전 구독' 서비스 혜택도 풍성하다. 구독 서비스 이용 시 계약 기간 내 무상 A/S(고객 과실 제외)를 제공하며, 초기 비용 절감, 연계 할인 특별 혜택, 멤버십 판매 경로별 추가 적립 등의 이점을 누릴 수 있다.또한 LG전자 베스트샵 강동본점은 Apple 공식 판매점으로 iPhone, iPad, Apple Watch 등 다양한 Apple 제품을 직접 경험하고, 통신 3사 및 자급제 제품의 동시 비교 및 전문가와의 상담을 통해 구매 혜택도 받을 수 있다.구매 금액대별 프리미엄 사은품 증정 혜택도 풍성하다. 600만 원대부터 2,000만 원대까지 구매 금액에 따라 햄튼, 에머, 테팔, WMF, 클래딘, 한국도자기, 콕스타, 아이젠베르그, BRK, 라체나 등 유명 브랜드의 고품격 주방용품 세트 및 소형가전 등을 원하는 제품으로 증정한다.LG전자 베스트샵 강동본점 관계자는 “리뉴얼 오픈을 맞아 지역 주민들께 최고의 혜택을 드리고자 기획된 행사가 마감을 앞두고 있다”며 “특히 서울 강동, 송파 지역 신혼가전, 입주이사가전 구입을 계획하고 계시다면, 이번 기회를 놓치지 않고 가전 전문가의 세밀한 컨설팅과 함께 가장 합리적인 조건으로 가전 구입을 하시길 바란다"고 전했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com