상주 함창읍 11년 만에 신축…상주 최초 스카이커뮤니티·사우나·교보문고 큐레이션 도서관 등

상주자이르네 조감도. 자이S&D 제공

자이S&D는 오는 2월, 경북 상주시 함창읍 윤직리 840번지 일원에서 ‘상주자이르네’를 분양할 예정이라고 16일 밝혔다.‘상주자이르네’는 브랜드 아파트 불모지였던 상주에 들어서는 첫 번째 ‘자이르네’ 아파트이며, 단지가 들어서는 함창읍에 2014년 이후 11년 만에 등장한 신규분양 단지이다.단지는 지하 2층~지상 최고 29층, 총 773가구 규모로 들어선다. 이는 상주 지역 내 최고층, 최대 규모이므로 입주시 지역을 대표하는 주거 랜드마크가 될 것으로 기대된다.특히 상주 최초로 선보이는 스카이커뮤니티에는 스카이라운지, 교보문고가 들어오며 이밖에도 단지 내에 피트니스, 스크린골프, 사우나, 작은도서관과 독서실 등 그동안 지역에서 보기 드물던 고품격 커뮤니티 시설이 조성된다.상주 최초로 100% 지하 주차화도 실현해 지상 공간을 공원형 조경으로 꾸미며, 단지 주변 기부채납 공원과도 연계되게 설계한다. 입주민들은 이곳에서 리조트를 연상케 하는 쾌적한 주거 환경을 누릴 수 있을 전망이다.전용면적별로는 ▲84㎡ ~ ▲135㎡까지 중대형 중심의 평면으로 구성되며, 4bay 및 5bay 혁신 설계가 적용돼 채광 및 통풍, 공간 활용도가 극대화할 것으로 기대된다.교통환경도 우수하다. 단지는 3번 국도 사아매교차로와 점촌함창IC가 인접해 있어 인근 도시로 이동하기 수월하다. 또 함창로를 통해 문경 점촌 시내권의 풍부한 인프라를 편리하게 이용할 수 있다. 또한 경북선 점촌역과 점촌터미널을 통해 대중교통을 이용하기도 수월하다.단지 인근에는 수도권과 남부 내륙을 연결하는 중부선 고속철도의 핵심 구간인 ‘문경~김천 철도 사업’이 2027년 착공을 목표로 추진되고 있다. 260km/h의 KTX-이음 열차가 운행되는 이 구간은 개통 시 판교·수서 등 수도권 주요 거점까지 접근성을 크게 개선할 전망이다.단지 내에는 국공립 어린이집과 다함께 돌봄센터가 예정되어 있으며, 함창초(병설유치원)를 도보로 통학할 수 있다. 함창 중·고, 상지여중 등이 인접하고 점촌 내 주요 학원들과 시립중앙도서관도 가깝다.상주시는 이차전지 산업을 차세대 성장동력으로 육성 중이다. 이미 세계적인 실리콘 음극재 기업 ‘그룹포틴테크놀로지스코리아’가 상주청리일반산업단지에 진출해 대규모 투자를 진행하고 있다. 상주시는 약 58만 평 규모의 이차전지 클러스터 산업단지 조성도 추진 중으로 향후 산업 성장에 따른 인구 유입과 주거 수요 확대도 기대할 수 있다.분양 관계자는 “상주에서 오랜만에 선보이는 신규 분양 단지인 데다, 인접한 문경 점촌 생활권을 공유하는 입지로 실거주 여건이 매우 뛰어나다”며 “상주 최초·최대·최고라는 타이틀에 걸맞은 상품성과 브랜드 경쟁력을 갖춘 만큼, 지역을 대표하는 랜드마크 단지로 자리 잡을 것”이라고 강조했다.‘상주자이르네’의 견본주택은 경북 상주시 함창읍 함창로 491에 조성될 예정이다.민보름 기자 brmin@hankyung.com