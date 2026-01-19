지디코퍼레이션 김정성 대표와 테라젠헬스 황태순 대표가 양해각서 체결 후 기념사진을 촬영하고 있다. 사진 제공=지디코퍼레이션

수면 라이프스타일 브랜드 기업 (주)지디코퍼레이션(대표 김정성)이 유전체 분석 전문 기업 (주)테라젠헬스(대표 황태순·임태곤)와 손잡고 인공지능(AI) 딥러닝 기술을 활용한 차세대 수면 헬스케어 플랫폼 구축에 나선다.양사는 지난 14일, ‘수면 관련 라이프 케어 플랫폼 개발’을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다. 이번 협약은 양사가 보유한 독보적인 인프라와 기술력을 결합해 단순한 수면 측정을 넘어, 고객의 건강 상태를 정밀하게 진단하고 증진하는 통합 솔루션을 개발하는 것이 핵심이다.협약의 주요 골자는 지디코퍼레이션이 수면 과정에서 수집한 방대한 라이프로그(Life-log) 데이터를 딥러닝 엔진으로 분석하는 것이다. 이를 통해 사용자의 수면 패턴 속에 숨겨진 건강 이상 징후를 실시간으로 체크하고, 테라젠헬스의 멀티 오믹스(유전체, 마이크로바이옴) 기술과 연계하여 개인별 최적화된 건강 관리 처방을 내놓는 모델을 개발한다.특히 양사는 ▲라이프로그 빅데이터와 바이오 기술을 결합한 신규 모델 개발 ▲브랜드 가치 제고를 위한 공동 마케팅 ▲수면 관련 헬스케어 신규 사업 및 국책과제 공동 발굴 등 폭넓은 분야에서 협력하기로 합의했다.이번 협력은 지디코퍼레이션이 추진 중인 슬립테크의 지향점이 단순한 ‘잠자리 환경 개선’을 넘어 ‘데이터 기반의 질병 예방 및 건강 증진’으로 진화했음을 상징한다. 지디코퍼레이션은 자체 보유한 수면 제품군에 테라젠헬스의 과학적 분석 역량을 더해, 고객이 자는 동안 체계적인 건강 관리를 받을 수 있는 정밀 의료 서비스를 실현할 계획이다.지디코퍼레이션은 수면 라이프스타일 전문브랜드 ‘제로어클락’, ‘휴그램’, ‘휴시’ 브랜드를 운영하는 라이프스타일 전문기업이며, 지난 ‘24년부터 슬립테크 시장으로 사업영역을 확대해 가고 있다.지디코퍼레이션 김정성 대표는 “국내 최고의 멀티 오믹스 기술을 보유한 테라젠헬스와의 협력은 지디코퍼레이션의 슬립테크가 고도화된 데이터 비즈니스로 도약하는 기폭제가 될 것”이라며, “딥러닝 분석을 통해 고객이 체감할 수 있는 혁신적인 건강 증진 서비스를 선보이겠다”고 밝혔다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com