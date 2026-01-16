‘반세권’ 주거 트렌드로 부상…GTX 동탄역 역세권 ‘디에트르 퍼스티지’ 관심

반도체 산업단지를 중심으로 한 주거 권역, 이른바 ‘반세권’이 새로운 주거 트렌드로 부상하고 있다. 대규모 고용을 수반하는 반도체 산업 특성상, 산업단지 인접 지역에는 직주근접 중심의 실수요가 빠르게 형성되며 주택시장 전반의 상승세를 견인하고 있다는 분석이다.부동산 정보업체 부동산R114에 따르면, 지난해 기준 경기 용인시의 연간 주택가격 상승률은 5.11%로 경기 평균(3.5%)을 크게 상회했다. 용인시는 반도체 국가산업단지 지정과 대규모 기업 투자 계획이 맞물린 지역으로, 대표적인 반도체 산업 수혜지로 꼽힌다.이와 함께 반도체 산업벨트와 생활권을 공유하는 수도권 남부 지역의 상승세도 두드러진다. 동탄역을 중심으로 좌·우측에 위치한 경기 화성시 반송동과 청계동의 주택가격 상승률은 각각 5.55%, 6.87%를 기록하며, 동탄신도시 전반의 상승 흐름이 용인보다도 가파르게 나타났다.이러한 가운데 GTX 동탄역 초역세권에 위치한 주상복합단지 ‘동탄역 디에트르 퍼스티지’가 주거용 오피스텔 일부 계약 해지분을 대상으로 선착순 특별분양을 진행 중이다. 해당 단지는 아파트 531세대, 주거용 오피스텔 323실을 비롯해 삼성SDI가 입주한 오피스 시설, 대규모 상업시설, 메가박스(7개관) 등이 함께 조성된 대형 복합단지다. 최초 청약 당시 높은 경쟁률을 기록하며 입지와 상품성을 검증받은 단지에서 한정적으로 공급되는 물량이라는 점에서 수요자들의 관심이 이어지고 있다.이번 특별분양 물량에는 기존 분양가 대비 최대 9.5%, 금액 기준으로는 최대 8,707만 원의 분양가 할인 혜택이 적용된다. 여기에 잔금의 20%를 최대 2년간 유예할 수 있어, 최근 금융 여건이 까다로워진 시장 환경 속에서도 실수요자의 초기 자금 부담을 크게 낮췄다는 평가다. 단지는 이미 준공을 완료해 즉시 입주가 가능하며, 일부 호실은 금융 조건 활용 시 1억 원대 실부담금으로 입주가 가능하다.‘동탄역 디에트르 퍼스티지’는 GTX-A 노선과 SRT가 정차하는 동탄역을 도보로 이용할 수 있는 초역세권 입지를 갖췄다. 주거용 오피스텔에는 아파트를 대체할 수 있는 주거형 설계를 적용해 3베이·3룸 구조를 기본으로 팬트리와 드레스룸을 갖췄으며, 거실은 일반 아파트 대비 약 10cm 높은 천정고와 우물천장 설계를 통해 개방감을 강화했다. 통창과 유리난간 설계를 적용해 채광과 조망도 확보했다.실내에는 삼성 비스포크 냉장고·김치냉장고, 스팀오븐, 천장형 냉난방 FCU, 일체형 비데 등 주요 빌트인 가전이 기본 제공된다. 바닥·벽체·조명 등 내부 마감 전반에도 고급 사양을 적용해 추가 옵션 부담을 줄였으며, 입주민은 아파트와 커뮤니티 시설을 공동으로 이용할 수 있어 골프연습장, 피트니스센터 등 다양한 커뮤니티 시설을 함께 누릴 수 있다.단지가 위치한 동탄2신도시는 비규제지역으로 전매 제한과 실거주 의무가 없고, 주택 보유 여부와 관계없이 계약이 가능하다. 단지 내 삼성SDI 오피스를 비롯해 삼성전자 기흥·화성캠퍼스, 동탄테크노밸리, 용인 반도체 메가클러스터(예정) 등과 인접해 있다.한편, ‘동탄역 디에트르 퍼스티지’ 주거용 오피스텔 견본주택은 경기도 화성시 오산동 일원에 마련돼 있다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com