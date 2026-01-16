사진=연합뉴스 제공

사진=뉴스1 제공

구속영장 실질심사 당시 홈플러스 정상화를 빌미로 김병주 회장 등 경영진의 구속을 면했지만 이후 급여를 줄 수 없다고 발표해 구설수에 오른 MBK파트너스가 1000억 원 규모의 운영자금대출을 긴급 지원하기로 했다.임직원 급여 지급이 지연될 정도로 유동성 위기가 심화되자 인수합병성사(M&A) 이전이라도 자금 투입에 나선 것이다.16일 MBK는 입장문을 통해 “급여 지급을 지연해야 할 정도의 긴급한 상황을 고려해 인수합병(M&A) 성사 전이라도 우선 1000억 원의 DIP 대출에 참여하고자 한다”면서 “저희의 결정이 출발점이 돼 긴급운영자금대출(이하 DIP대출) 협의가 빨리 마무리 될 수 있기를 기대한다”고 밝혔다.앞서 MBK파트너스는 서울회생법원에 제출한 회생계획안에서 3000억 원의 구제금융대출(DIP대출)이 필요하며 이를 위해 대표채권자인 메리츠금융그룹 등에 요청한 바 있다.일각에서는 산업은행의 지원 가능성도 거론됐지만 현재까지 메리츠금융과 산업은행 모두 대출에 참여에 난색을 보이고 있다.다만 MBK가 선제적으로 자금 지원에 나서면서 다른 금융기관의 동참 여부가 주목된다.MBK는 “홈플러스 정상화를 위해 가장 시급한 과제는 구조혁신 회생계획이 실제로 실행돼 성과를 내기까지 회사를 안정적으로 운영할 수 있는 긴급운영자금 확보”라며 회생 이후 지금까지 증여와 DIP 대출, 이자지급보증 등을 포함해 약 3000억 원 재정적 부담을 지고 있고 M&A 성사 시 최대 2000억 원을 추가 지원하겠다고 밝혔다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com