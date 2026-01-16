16일 김 의원의 SNS에 따르면 그는 “24시간 필리버스터! 먹지도 자지도 않고 24시간 필리버스터를 한지 약 4주만에 단식에 나서는 장 대표에 미안함과 안쓰러움이 교차한다”며 “24시간 필리버스터는 내란전담재판부 설치법안의 부당함을 국민에게 호소하기 위함이었다”고 설명했다.
이어 “온 몸과 정신을 갈아 넣는 필리버스터에도 불구하고 민주당은 아랑곳없이 내란재판부법안을 통과시켰다”고 지적했다.
김 의원은 “그럼에도 24시간이라는 초인적필리버스터의 정치적 효과는 컸다”며 “비대위체제로 지선을 치르겠다는 시나리오, 구성된지 4개월 남짓한 장 대표 체제를 흔들어대던 그 부정하고 부당한 세력들의 입놀림이 잦아들게 된 것”이라고 평가했다.
이어 “물론 어느 세력들의 장난인지 짐작이 안가는 것은 아니”라며 “김기현 체제가 무너질 때도 그들이 유사하게 날뛰던 것을 본 기억이 있다”고 말했다.
특히 “초인적 필리버스터로 당원의 위임을 지켜낼 수 있었고 국민의힘이 부평초처럼 물결에 따라 이리저리 떠돌아다니는 부유(floating)정당의 굴레에서 벗어날 수 있을 것 같은 희망을 만들었다”고 자평했다.
그는 “환율, 부동산, 물가, 고용등 경제부문에서 낙제점을 받고 이로 인해 지선 성적이 원하는 만큼 나오지 않을 수 있다고 판단했는지 민주당은 지선용 2차 특검법을 또 통과시키려고 한다”며 “특검은 야당의 칼이었던게 한국사의 관례였지만 경찰, 검찰이라는 쌍칼을 가진 정부여당이 또 특검이라는 더 큰 칼을 하나 더 가지고자 하는 것”이라고 규정했다.
이어 “민주당이 뇌물공천 시스템을 가지고 있는 것으로 의심할 수밖에 없는 구체적인 정황들이 나오지만, 올해 지선에서 또 뇌물공천 시스템이 작동할 우려가 있지만 이를 수술할 특검을 민주당은 거부하고 있는 것”이라고 비판했다.
김 의원은 “장 대표는 또 한번 자신의 몸을 갈아 넣어 민주당의 부패와 독재에 저항하고자 하는 것”이라며 “명사들의 집합체 국민의힘, 명사들의 이합집산을 정치로 알아왔던 국민의힘을 당원과 국민에게 착근시키고자 하는 것”이라고 주장했다.
정유진 기자 jinjin@hankyung.com
