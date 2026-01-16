김민전 국민의힘 의원이 탄핵 심판 8차 변론기일이 열리는 13일 오전 서울 종로구 헌법재판소로 들어오고 있다. 2025.02.13 사진공동취재단

김민전 국민의힘 의원이 단식 농성에 들어간 같은 당 장동혁 대표를 향한 소회를 드러냈다.16일 김 의원의 SNS에 따르면 그는 “24시간 필리버스터! 먹지도 자지도 않고 24시간 필리버스터를 한지 약 4주만에 단식에 나서는 장 대표에 미안함과 안쓰러움이 교차한다”며 “24시간 필리버스터는 내란전담재판부 설치법안의 부당함을 국민에게 호소하기 위함이었다”고 설명했다.이어 “온 몸과 정신을 갈아 넣는 필리버스터에도 불구하고 민주당은 아랑곳없이 내란재판부법안을 통과시켰다”고 지적했다.김 의원은 “그럼에도 24시간이라는 초인적필리버스터의 정치적 효과는 컸다”며 “비대위체제로 지선을 치르겠다는 시나리오, 구성된지 4개월 남짓한 장 대표 체제를 흔들어대던 그 부정하고 부당한 세력들의 입놀림이 잦아들게 된 것”이라고 평가했다.이어 “물론 어느 세력들의 장난인지 짐작이 안가는 것은 아니”라며 “김기현 체제가 무너질 때도 그들이 유사하게 날뛰던 것을 본 기억이 있다”고 말했다.특히 “초인적 필리버스터로 당원의 위임을 지켜낼 수 있었고 국민의힘이 부평초처럼 물결에 따라 이리저리 떠돌아다니는 부유(floating)정당의 굴레에서 벗어날 수 있을 것 같은 희망을 만들었다”고 자평했다.그는 “환율, 부동산, 물가, 고용등 경제부문에서 낙제점을 받고 이로 인해 지선 성적이 원하는 만큼 나오지 않을 수 있다고 판단했는지 민주당은 지선용 2차 특검법을 또 통과시키려고 한다”며 “특검은 야당의 칼이었던게 한국사의 관례였지만 경찰, 검찰이라는 쌍칼을 가진 정부여당이 또 특검이라는 더 큰 칼을 하나 더 가지고자 하는 것”이라고 규정했다.이어 “민주당이 뇌물공천 시스템을 가지고 있는 것으로 의심할 수밖에 없는 구체적인 정황들이 나오지만, 올해 지선에서 또 뇌물공천 시스템이 작동할 우려가 있지만 이를 수술할 특검을 민주당은 거부하고 있는 것”이라고 비판했다.김 의원은 “장 대표는 또 한번 자신의 몸을 갈아 넣어 민주당의 부패와 독재에 저항하고자 하는 것”이라며 “명사들의 집합체 국민의힘, 명사들의 이합집산을 정치로 알아왔던 국민의힘을 당원과 국민에게 착근시키고자 하는 것”이라고 주장했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com