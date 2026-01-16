사진=연합뉴스 제공

삼성전자 반도체(DS)부문 임직원들이 지난해 실적에 따른 성과급으로 연봉의 47%를 받게 됐다.16일 삼성전자에 따르면 사내 공지 통해 2025년도분 사업부별 초과이익성과급(OPI) 최종 지급률을 확정발표했다.OPI는 매년 한차례 지급되는 성과급으로 소속 사업부의 연간 실적이 연총 설벙한 목표를 초과 달성할 경우 초과 이익의 20% 범위 내에서 개인 연봉의 최대 50%까지 지급된다.이번에 확정된 지급률에 따르면 DS부문은 47%로 정해졌다. 이는 지난해 12월 30일 공개된 DS 부문의 OPI 예상 지급률(43∼48%) 범위 내에서 결정된 수치다.사업부별로는 △모바일(MX)사업부 50% △영상디스플레이(VD)사업부 12% △생활가전(DA)사업부 12% 확정됐다.DS 부문은 매년 초 연봉의 50%가량을 성과급으로 받아왔지만 14조8800억원의 적자를 기록한 2023년에는 OPI를 전혀 받지 못한 바 있다.이후 2024년 상반기 흑자 전환에 성공하면서 메모리·시스템LSI·파운드리 등 대부분 사업부가 OPI 14%를 지급받았다.