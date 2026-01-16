홈 한경BUSINESS [속보] '체포방해' 1심 징역 5년 선고받은 尹측 "즉각 항소" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202601165944b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.01.16 17:39 수정2026.01.16 17:39 강홍민 기자 윤석열 전 대통령이 16일 오후 서울 서초구 중앙지방법원에서 체포 방해와 국무위원 심의권 침해 등 혐의 1심 징역 5년을 선고받은 뒤 퇴장하고 있다.(뉴스1)'체포방해' 1심 징역 5년 선고받은 尹측 "즉각 항소"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 삼성重, '코랄 노르트' FLNG 성공적 진수 HD현대 아비커스, HMM에 '하이나스 컨트롤' 공급…"자율운항 선박 기술 표준 선점" “연봉 절반 한방에” 삼성전자 반도체 성과급 47% SM그룹 대한해운, 모든 선박에 저궤도 위성통신 '스타링크' 개통 코스피, 사상 첫 4800 마감