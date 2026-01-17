민주 41%·국힘 24% 지지율 기록

더불어민주당과 국민의힘의 정당 지지율이 각각 41%, 24%를 기록했다는 여론조사 결과가 16일 나왔다.한국갤럽이 지난 13~15일 전국 만 18세 이상 1000명을 대상으로 정당 지지도를 조사한 결과 민주당은 41%, 국민의힘은 24%로 집계됐다.이어 조국혁신당은 4%, 개혁신당은 2%, 진보당은 1%를 각각 기록했다. 지지하는 정당이 없는 무당층은 26%였다.직전 조사(1월 둘째주)와 비교해 민주당 지지율은 4%포인트(p) 하락했고, 국민의힘 지지율은 2%p 떨어졌다.성향별로는 진보층의 67%가 민주당을, 보수층의 54%가 국민의힘을 지지했다. 중도층의 경우 민주당은 44%, 국민의힘은 14%, 특정 정당을 지지하지 않는 유권자는 33%로 각각 조사됐다.이번 조사는 무작위 추출된 무선전화 가상번호에 전화조사원 인터뷰(CATI) 방식으로 진행됐다. 응답률은 11.9%이며 표본오차는 95% 신뢰 수준에 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지 참조.강홍민 기자 khm@hankyung.com