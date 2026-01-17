사진=연합뉴스

설이 한 달 앞으로 다가온 가운데 일부 지방자치단체들이 민생안정지원금 지급에 나섰다. 침체된 지역 경제를 살린다는 명분이지만 그 속에는 오는 6월에 있을 지방선거를 겨냥한 표퓰리즘 정책이라는 지적도 나온다.17일 지자체 등에 따르면 충북 보은군과 영동군은 오는 26일부터 민생안정지원금 지급을 시작한다. 보은군은 1인당 60만 원(1·2차 각 30만 원)을 지급한다. 지급은 26일부터 2월 27일까지 신청과 동시에 진행된다. 2025년 12월 31일부터 신청일까지 주소를 둔 군민이 대상이며, 결혼이민자·영주권자도 포함된다.지급 방식은 무기명 선불카드형 지역화폐다. 군 내 연매출 30억 원 이하 소상공인 업소에서 사용할 수 있다. 면 지역 하나로마트에서는 사용할 수 있지만, 읍내 하나로마트는 제외된다. 소비 기한은 9월 30일까지, 미사용 금액은 자동 소멸된다.영동군 역시 26일부터 모든 군민에게 1인당 50만 원을 지급한다. 대상은 올해 1월 1일 기준 영동군에 주소를 둔 군민과 등록 외국인 약 4만3000 명으로, 지급은 26일부터 2월 27일까지 진행된다.충북 괴산군은 오는 19일부터 군민 1인당 50만 원씩 민생안정지원금을 지급한다. 2025년 12월 31일 기준일부터 현재까지 괴산군에 주민등록이 돼 있는 군민이면 누구나 받을 수 있다. 신청은 19일부터 2월 27일까지 주소지 읍·면사무소에서 접수한다.전북 남원시도 모든 시민에게 1인당 20만 원의 민생안정지원금을 다음달 2일부터 27일까지 지급한다. 대상은 지난해 말 현재 남원에 주소를 둔 모든 시민으로, 결혼이민자와 영주권자도 포함된다.사용 기한은 오는 6월 30일까지다. 시는 총 7만6천여 명에게 약 152억 원가량이 지원될 것으로 전망했다.전북 임실군은 지난 12일부터 모든 군민에게 1인당 20만원의 민생안정지원금 지급을 시작했다. 지난해 11월 30일을 기준으로 임실군에 주민등록을 둔 군민이면 누구나 다음달 6일까지 지원금을 받을 수 있다. 지원금은 무기명 선불카드로 지급되며 오는 6월까지 사용해야 한다.이 같은 민생지원금 지급은 재정자립도가 낮은 지방자치단체들이 현금을 직접 나눠주는 방식이라는 점에서 포퓰리즘 논란을 피하기 어렵다는 지적이 나온다. 아울러 향후 제도가 정례화될 경우 지자체 재정 부담이 가중돼 살림살이가 더욱 악화될 수 있다는 우려도 크다.김정우 기자 enyou@hankyung.com