원·달러 환율이 1,500원 선에 근접한 가운데 15일 오후 서울 명동 시내 환전소에 환율이 표시돼 있다. 사진=한국경제신문

한국의 달러자산 환노출 규모가 외환시장 규모 대비 20배를 넘는 과도한 수준이라는 국제통화기금(IMF)의 경고가 나왔다. 환율 상승압력을 키우는 구조적 배경이자 글로벌 금융시장의 불확실성 국면에서 환율 변동성이 취약할 수 있다는 얘기다.18일 IMF가 공개한 글로벌 금융안정보고서를 보자. 이에 따르면 한국의 환노출 달러자산 규모는 외환시장 월간 거래량 대비 약 25배에 달했다.IMF가 지난해 10월 발간한 보고서에서 제시한 '외환시장 규모(월간 거래량) 대비 환노출 달러자산 지표에서 우리나라는 다른 나라에 비해 환노출 비중이 상당히 큰 국가로 분류됐다.해당 지표의 경우 각국 외환시장이 환율 변동 충격을 얼마나 흡수할 수 있는지를 보여주는 구조적 척도로 활용된다.외환시장 대비 환노출 달러자산 배율이 가장 높은 국가는 대만(TWN)으로, 대략 45배에 달했다. 한국은 캐나다, 노르웨이와 유사한 고위험군에 속했다.절대적인 자산 규모만 놓고 보면 일본이 달러자산 규모는 크지만 외환시장 자체가 커 배율은 20배 미만으로 분석됐다. 독일·프랑스·이탈리아 등 유럽 주요국은 한 자릿수 배율에 그쳤다.유럽 주요국이나 캐나다·일본은 준기축통화 경제권이라는 점에서 사실상 한국과 대만에 경각심을 요구하는 지표라고 할 수 있다.외환시장 대비 환노출 달러자산 배율이 높은 비기축통화국은, 달러가치 변동에 따른 충격을 외환시장에서 단기간에 흡수하기 어렵다.IMF는 "일부 국가는 달러자산 환노출이 외환시장의 깊이에 비해 불균형적으로 크다"고 지적했다. 특히 글로벌 투자자들이 이 동시에 환헤지에 나서는 이른바 '환헤지 쏠림'이 발생하면 달러 환노출 배율이 큰 외환시장을 중심으로 변동성이 증폭될 수 있다는 점을 경고했다.최근 국민연금이 전략적 환헤지를 강화한 것도 이러한 구조적 리스크를 사전에 관리하려는 움직임으로 해석된다. 반면 개인 투자자들은 여전히 환노출 상태로 해외주식 투자를 확대하고 있어 거시적 차원의 환리스크 관리 필요성도 함께 제기된다.이와 관련 재정경제부는 지난해 말 정부 역시 개인투자자용 선물환 매도 상품 도입을 통해 환리스크 분산과 외환시장 달러 공급 확대를 유도한다는 방침을 내놓은 상태다.개인이 특정 환율에 선물환을 매도하면, 이를 사들인 은행은 달러 매도매입 포지션을 맞추기 위해 달러 현물을 시장에 팔아야 한다. 개인으로서는 환리스크를 관리하는 동시에 외환시장에는 달러 공급이 늘어나는 효과가 예상된다.김정우 기자 enyou@hankyung.com