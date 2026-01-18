사진=연합뉴스 제공

지난해 대기업에서 일하는 청년 수가 사상 최대를 기록한 반면 중소 사업체에 취업한 청년은 역대 가장 적은 수준으로 줄어들며 고용 시장의 양극화가 뚜렷해졌다.임금과 고용 안정성에 격차가 벌어지면서 청년층이 ‘큰 회사’를 선호하고 중소기업 취업 대신 구직을 미루는 현상이 확산 되고 있다.18일 국가데이터 경제활동인구조사 마이크로데이터 분석에 따르면 작년 300인 이상 대형사업체에서 일하는 20·30대는 157만8920명으로 2014년 관련 통계작성 이래 가장 많았다.대형사업체 취업자 증가분의 약 60%가 청년층이었으며 전체 대형사업체 전체 취업자 수도 역대 최대(333만7061명)를 기록했다.반면 중소사업체 전체 취업자는 늘었지만 청년층 고용은 오히려 감소했다. 중소사업체에서 일하는 20·30대는 741만1979명으로 역대 최소였고 코로나19 시기를 제외하면 청년 취업자는 전반적으로 줄어드는 흐름을 보였다.이 같은 쏠림은 기업 규모에 따른 임금 격차에서 비롯된 것으로 분석된다. 2023년 기준 300인 이상 사업체 근로자 월평균 소득은 477만 원으로 50인 미만 근로자(271만 원)보다 월 200만 원 이상 많았다.50∼300인 미만(364만 원)과 비교하면 약 110만 원 차이가 벌어졌다. 근속 기간이 길수록 격차는 더욱 확대돼 20년 이상 근무 시 월 소득 차이는 367만 원에 달했다.중소기업에서 대기업으로의 이동이 쉽지 않은 구조도 청년들의 선택을 제한하고 있다.이에 따라 청년들은 대기업 취업을 기다리며 ‘쉬었음’ 상채로 남는 경우가 늘고 있으며 지난해 2030은 71만7000명으로 2003년 통계작성 이래 역대 최대치를 기록했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com