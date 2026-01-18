사진=한경DB

이철우 경북도지사가 대구경북(TK) 행정통합의 군불을 땠다.18일 이 지사의 SNS에 따르면 그는 “행정통합 오래 준비한 TK가 동참해야 제대로 진행 된다”며 “중앙정부 고위 인사에게 직접 확인해 보니 정부가 밝힌 연간 5조 원 가운데 단순히 이양되는 사업비는 일부에 불과하고 대부분이 지방이 자율적으로 쓸 수 있는 포괄보조금 형태로 지원된다고 한다”고 밝혔다.이어 “우리가 요구해 왔던 각종 특례들만 좀 더 챙긴다면 이번에는 대구경북의 판을 바꿀 실질적인 대전환의 기회가 될 수 있다”며 “우선 대구시장 권한대행을 만나고 도의원님들과 상의하겠다”고 설명했다.그는 “도민 여러분의 의견을 폭넓게 듣고 국회의원님들께도 충분히 상의 드리겠다”며 “대구경북은 전국에서 가장 먼저 행정통합에 나섰지만 팬데믹이라는 예기치 못한 위기와 중앙정부와 협의를 시작했는데 특례문제 등 이견을 좁히지 못한 가운데 현재까지 지지부진한 상태”라고 지적했다.이 지사는 “이번에는 말이 아니라 대구경북의 미래를 바꾸는 진짜 결단의 시간이 되기를 기대한다”며 “이 과정에서 낙후지역이 손해를 보거나 피해를 감내하는 일이 없도록 하고 오히려 균형 발전을 확고히 하며 TK공항 조기건설 등 대구경북 전체가 세계로 뻗어 나갈 수 있는 새로운 전기를 마련할 수 있도록 해야 한다”고 주장했다.그는 “중앙정부가 적극 나설 때 우리가 원하던 TK 통합을 통해 당당히 세계와 경쟁하는 시대를 만들어 가자”며 “대구경북은 할 수 있다는 자신감으로 함께 가자”고 촉구했다.정유진 기자 jinjin@hankyung.com