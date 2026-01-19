이재명 대통령.

이재명 대통령의 국정 수행 지지율이 전주 대비 3.7%포인트 하락한 53.1%를 기록하며 3주 만에 하락세로 돌아섰다.코스피 4800 돌파와 한일정상회담 등 경제·외교 성과가 있었음에도 정부의 검찰개혁안을 둘러싼 당·정간 이견 노출과 여권 인사들의 공천헌금 의혹 등 도덕성 논란이 겹치며 지지율이 하락했다.18일 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 실시한 1월 3주차 주간 여론조사에서 이 대통령의 국정 수행에 대한 긍정 평가는 53.1%로 집계됐다.이는 상승세를 그리던 지지율이 3주 만에 하락세로 돌아선 것이다. 또 10월 5째주(53.0%) 이후 가장 낮은 지지율이다.매우 잘함 40.9%, 잘하는 편 12.2%였다. 부정 평가는 42.2%로 4.4%포인트 상승했다. 잘 모르겠다는 응답은 4.8%였다.리얼미터는 “코스피 4800 돌파와 한일 정상회담 등 경제·외교 성과가 있었는데도 정부의 검찰개혁안(중수청·공소청법)을 둘러싼 당정 간 이견 노출과 여권 인사들의 공천헌금 의혹 등 논란이 겹치며 지지율이 하락세를 보였다”고 분석했다.이번 대통령 지지율 조사는 지난 12∼16일까지 전국 18세 이상 유권자 2516명을 대상으로 진행됐다. 응답률 4.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 2.0%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거관리위원회 여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.김정우 기자 enyou@hankyung.com