테슬라 모델 3 / 테슬라코리아

테슬라를 3000만원대 가격으로 구매할 수 있다. 국내 자동차 시장에서 안방을 사수하는 현대차·기아에 경쟁력을 갖출 것으로 전망된다.테슬라코리아가 공식홈페이지에 모델3 가격을 할인해 공지했다. 모델3 스탠다드 RWD(후륜구동)를 4199만원, 프리미엄 롱레인지 RWD는 5299만원에 설정했다. 모델3는 테슬라의 보급형 중형 세단이다.전기차는 국고 보조금을 받기 때문에 공지된 가격보다 저렴하게 구매 가능하다. 모델3 스탠다드 RWD 국고 보조금은 168만원, 프리미엄 롱레인지는 420만원을 각각 확보했다. 이를 적용하면 스탠다드 기준 3000만원래 후반까지 가격이 내려간다.지난해 국내 테슬라 등록 대수는 5만9916대다. 이는 전년 대비 2배 이상 증가한 수치다. 시장 점유율은 19.5%로 BMW(7만541대), 벤츠(6만260대)에 이어 수입차 3위을 기록했다.테슬라는 지난 연말에도 인기 모델 판매 가격을 최대 940만원 인하해 공격적인 가격 정책을 펼쳤다. 국내 시장점유율을 적극 공략한다는 전략이다.테슬라는 모델Y를 비롯한 신차 출시도 앞두고 있다. 모델Y롱휠베이스(L)모델은 배출가스와 소음인증을 완료했다. 구체적 국내 출시 일정과 가격은 추후 공개한다.테슬라가 이번에 파격적인 가격할인을 내놓으며 소비자들의 반응이 뜨겁다. 현대차 쏘나타 2.5 가솔린 터보 가격은 3874만원이다. 그랜저 2.5 가솔린 프리미엄의 경우 3789만원이다. 같은 라인에서 등급별 가격이 상이하지만 옵션 등을 고려해 차라리 테슬라를 구매한다는 많은 의견이 따른다.박정원 인턴 기자 jason201477@hankyung.com