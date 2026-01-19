홈 한경BUSINESS [속보] '이혜훈 청문회' 시작 전부터 여야 공방···"이혜훈, 수사 대상자" 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 카카오톡 공유하기 공유옵션 더보기 공유하기 페이스북 엑스 카카오톡 네이버 밴드 다음카페 https://magazine.hankyung.com/business/article/202601198480b URL 복사 네이버 채널 구독 공유하기 레이어 닫기 폰트크기조정 폰트크기 가장 작게 폰트크기 작게 폰트 기본크기 폰트크기 크게 폰트크기 가장 크게 입력2026.01.19 10:21 수정2026.01.19 10:21 강홍민 기자 이혜훈 기획예산처 장관 후보자(연합뉴스)'이혜훈 청문회' 시작 전부터 여야 공방···"이혜훈 수사 대상자"강홍민 기자 khm@hankyung.com © 매거진한경, 무단전재 및 재배포 금지 관련기사 전쟁은 계속되고, 청구서는 세계 곳곳에…투자 지도는 바뀌었다 “골든타임 놓치지 않겠다” 서울성모병원, 소아전문응급의료센터 신규 선정 대우건설, 부산 사직4구역 재개발 시공사로 뽑혀 “야 그 돈이면~”…’테슬라’, 쏘나타 가격으로 대폭할인 성인 4명 중 1명, 하루 한 끼는 배달·포장 음식으로 해결