타플리턴, 갈리나호텔 앤 스파 나트랑과 업무협약 체결

주식회사 와이지넷코리아가 운영하는 배송대행·구매대행 브랜드 타플리턴(TAPL Return)이 베트남 나트랑 소재의 갈리나호텔 앤 스파 나트랑(GALINA HOTEL & SPA NHA TRANG)과 업무협약(MOU)을 체결하고 현지 호텔 서비스 협력에 나선다.이번 협약을 통해 양측은 호텔 이용객을 대상으로 한 분실물 및 수하물 관리 지원 체계를 구축하고, 투숙 이후 발생하는 고객 문의 및 사후 처리 과정 전반에서 협력하기로 했다. 이를 통해 호텔 운영 부담을 완화하고, 여행 중 발생할 수 있는 불편 요소를 최소화하는 데 초점을 맞춘다는 계획이다.타플리턴은 호텔 내에서 발생하는 분실물과 수하물 관리 과정을 물류 및 반환 프로세스로 연계해 고객이 보다 간편하게 사후 서비스를 이용할 수 있도록 지원한다. 고객이 분실물을 간단히 등록하면 현지 픽업부터 포장, 국제 배송까지 하나의 시스템으로 연계돼 호텔과 고객 간의 대응 과정이 보다 체계적으로 운영된다.갈리나호텔 앤 스파 나트랑은 이번 협약을 계기로 투숙객의 체류 이후 경험까지 관리 범위를 확장하고, 고객 만족도를 높이는 방향으로 서비스 경쟁력을 강화할 방침이다. 호텔 측은 분실물 대응과 관련된 반복적인 업무 부담을 줄이고, 보다 안정적인 고객 응대 환경을 구축할 수 있을 것으로 기대하고 있다.타플리턴 주용규 대표는 “여행 과정에서 발생하는 분실물이나 수하물 문제는 고객 만족도에 직접적인 영향을 미치는 요소”라며 “이번 갈리나호텔 앤 스파 나트랑과의 협력을 통해 호텔과 고객 모두가 보다 효율적인 방식으로 문제를 해결할 수 있는 환경을 만들어가고자 한다”고 전했다.이어 “앞으로도 “베트남을 중심으로 호텔 협업을 확대해 관광객 대상 물류 서비스 영역을 단계적으로 넓혀갈 계획”이라고 덧붙였다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com