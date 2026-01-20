월스트리트 잉글리시 코리아, CEO로 김은희 대표이사 선임

월스트리트 잉글리시 코리아(이하 WSE 코리아)는 김은희 대표이사를 신임 CEO로 선임했다고 밝혔다.김은희 CEO는 리테일, 교육, 전문 서비스 산업 전반에서 20년 이상 대규모·다지점 조직을 이끌어온 글로벌 리더로, 한국 시장에서 사람 중심의 성장 전략과 조직 안정화를 함께 고민해 온 인물이다.김은희 CEO는 룰루레몬 코리아에서 Acting Country Manager로 재직하며 연평균 두 자릿수 성장을 경험했다. 재임 기간 동안 매출은 약 2.5배 성장했고, 매장 수는 두 배로 확대되었으며, 급격한 확장기 속에서도 핵심 리더 이탈 없이 조직을 운영했다. 참여·신뢰·책임을 기반으로 한 리더십은 조직이 안정적으로 성장하는 데 기여했다.이후 김은희 CEO는 친환경 신발 브랜드 올버즈(Allbirds)의 한국 총판인 EFG에서 Business & People Development 부문 임원으로 재직하며, 조직 안정화와 리테일 네트워크 확장에 기여했다. 재임 기간 동안 매장 수 확대에 참여했으며, 운영 시스템 정비와 내부 커뮤니케이션 강화를 통해 조직 운영의 기반을 다지는 데 힘썼다.아울러, 심리학 및 국제관계학 학사, 코칭 심리학 석사 학위와 다양한 심리검사 및 리더십 관련 전문 자격까지 두루 보유한 김 대표는 심리학을 기반으로 한 코칭 전문성을 바탕으로 활동 영역을 넓혀왔다. 특히, 국제 코칭 자격인 CPCC(Co-Active Professional Coach)와 PCC(Professional Certified Coach, ICF)을 취득하고, 현재도 기업의 임원 및 중간관리자를 대상으로 리더십과 조직관련 코칭을 자문을 하고 있다. AI 시대, 사람 중심 리더십과 이를 통한 경쟁력 강화를 꾀하는 점이 눈에 띈다. 김 대표의 학문적 배경과 코칭 경험은 조직 리더십과 인재 개발 전략 전반에 실무적으로 적용되고 있다.김 CEO는 “AI 기술이 고도화될수록 교육의 본질은 사람과 사람 사이의 연결과 소통에 있다”며, “월스트리트 잉글리시는 실제 원어민 강사와 학습코치, 그리고 소셜 클럽과 같은 학습자 간 교류 프로그램을 통해 학습 과정에서 사회적 연결감을 느낄 수 있도록 설계된, 이 시대에 잘 맞는 사람 중심 영어 교육 기관”이라고 말했다.한편 취임 직후 김 CEO는 WSE의 핵심 역할인 PT(퍼스널 튜터)를 중심으로 한 중장기 인재 성장 로드맵을 수립했다. 특히, PT들이 단순한 튜터를 넘어 전문적인 학습코치로 성장할 수 있도록 국제코치훈련원과 MOU를 체결하고 협력 체계를 구축했다.한경비즈니스 온라인뉴스팀 기자 biznews@hankyung.com